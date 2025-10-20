Cuộc đua ghi bàn hấp dẫn chưa từng có giữa 3 “siêu tiền đạo”

Erling Haaland, Harry Kane và Kylian Mbappe đều đang ghi bàn với hiệu suất hơn 1 bàn/trận trong một khởi đầu mùa giải bùng nổ. Khi trở lại Champions League tuần này, bộ 3 chân sút hàng đầu châu Âu cũng cạnh tranh quyết liệt để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu, và cả cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm sau tại World Cup.

Erling Haaland ghi 23 bàn thắng chỉ sau 13 trận cho Man.City và đội tuyển Na Uy.

Erling Haaland (Man.City và Na Uy)

Haaland đang dẫn đầu với 23 bàn thắng sau 13 trận, giúp Man.City trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và Na Uy tiến gần hơn đến kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998. Mới chỉ một lần Haaland không ghi được bàn thắng nào trong mùa giải này, ở trận thua Tottenham 0-2, và anh đã ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất. Cầu thủ 25 tuổi này đã ghi 2 bàn vào lưới Everton hôm thứ Bảy, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 11.

Haaland hiện đang sở hữu 3 lần nhanh nhất mà một cầu thủ Ngoại hạng Anh đạt được 10 bàn thắng trong một mùa giải - sau khi làm được điều này trong 6 trận đấu năm 2022 và 5 trận ở mùa giải trước. Trước đây, Haaland đã bị chỉ trích tại quê nhà vì không thể tái hiện phong độ đỉnh cao ở cấp CLB cho tuyển Na Uy. Những lời chỉ trích đó đã được xóa tan khi Haaland đã ghi 12 bàn sau 6 trận vòng loại, cuối cùng cũng đưa thế hệ vàng của mình đến với giải đấu quốc tế lớn đầu tiên.

Harry Kane (Bayern Munich và Anh)

Harry Kane đã ghi bàn thắng thứ 22 trong mùa giải này cho Bayern Munich và tuyển Anh.

Kane đã ghi bàn thắng thứ 22 của anh trong mùa giải này, giúp Bayern tiến đến chiến thắng trong trận Der Klassiker gặp Borussia Dortmund vào thứ Bảy. Đội trưởng đội tuyển Anh cũng đã ghi 3 bàn thắng, giúp Tam Sư khi trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026 với thành tích vòng loại hoàn hảo sau 6 trận.

Cựu ngôi sao của Tottenham liên tục đạt được những con số đáng kinh ngạc kể từ khi rời quê hương để đến Bayern vào năm 2023. Cầu thủ 32 tuổi này đã có 104 bàn thắng sau 107 trận cho gã khổng lồ nước Đức - bao gồm 19 bàn sau 11 trận ở cấp độ CLB mùa này. Bayern dường như đã sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Bundesliga, khiến mục tiêu giành chức vô địch Champions League đầu tiên với Kane càng trở nên quan trọng hơn. Anh đã ghi 4 bàn trong các chiến thắng trước Chelsea và Pafos để bắt đầu hành trình chinh phục vinh quang châu Âu, và được kỳ vọng ghi thêm nhiều bàn nữa khi cùng Hùm xám chào đón Club Brugge vào thứ Tư.

Kylian Mbappe (Real Madrid và Pháp)

Kylian Mbappe cũng đã có 18 bàn sau 14 trận cho Real Madrid và tuyển Pháp.

Những tháng đầu tiên đầy thất vọng của Mbappe sau thương vụ chuyển nhượng trong mơ từ Paris Saint-Germain năm ngoái giờ đã bị lãng quên tại thủ đô Tây Ban Nha. Cầu thủ người Pháp đã ghi 44 bàn sau 59 trận trên mọi đấu trường mùa trước, và dần thích nghi với vị trí tiền đạo trung tâm trong hệ thống của Carlo Ancelotti. Tân HLV Xabi Alonso sau đó đã duy trì vị trí của Mbappe, và cầu thủ 26 tuổi này đã trở thành cầu thủ chủ chốt của Real Madrid trong những tuần đầu mùa giải.

Nhanh như chớp, xử lý bóng khéo léo và có khả năng dứt điểm cận thành từ ngoài vòng cấm. Mbappe là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga với 10 bàn thắng sau 9 trận, thêm 5 bàn chỉ sau 2 lần ra sân tại Champions League. Mbappe cũng đã ghi 3 bàn cho đội tuyển Pháp mùa này sau 3 lần ra sân. Chỉ có 1 trong 14 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này mà Mbappe không ghi được bàn thắng, và anh hiện đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp gần đây nhất. Mbappe đang hướng đến mùa giải thứ 8 liên tiếp là vua phá lưới giải vô địch quốc gia mà anh tham dự - 6 mùa giải với PSG tại Ligue 1, và sau đó là năm đầu tiên anh khoác áo Real Madrid.

