Crystal Palace thua kháng cáo, phải chơi ở giải hạng ba Conference League

Hôm thứ Hai, Crystal Palace đã thua đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao cao nhất về việc bị UEFA giáng xuống hạng ba Conference League do vi phạm quy định về quyền sở hữu CLB đối với nhà đầu tư người Mỹ, John Textor.

Nhà vô địch FA Cup Crystal Palace bị UEFA giáng xuống hạng ba Conference League.

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) cho biết các thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của nhà vô địch cúp quốc gia Anh (FA Cup) được ở lại Europa League - giải đấu hạng hai của UEFA hấp dẫn hơn - trong một vụ kiện cũng liên quan đến đối thủ Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest và CLB của Pháp, Lyon. CAS xác nhận Forest và Lyon sẽ giành quyền trực tiếp tham dự Europa League vào tháng 9, còn Crystal Palace phải bắt đầu vòng play-off Conference League vào tuần tới. Tuần trước, Palace đã được bốc thăm để gặp Fredrikstad của Na Uy hoặc Midtjylland của Đan Mạch vào ngày 21 và 28-8.

Crystal Palace đã trở thành nạn nhân trong một vụ kiện phức tạp - diễn ra vào tháng trước khi Lyon tránh được lệnh xuống hạng bắt buộc tại Pháp do khủng hoảng tài chính. UEFA đã phạt Crystal Palace vì ông chủ Textor nắm giữ 43% cổ phần sở hữu mùa trước trong khi cũng sở hữu Lyon. Crystal Palace đã bỏ lỡ thời hạn chót do UEFA đặt ra vào tháng 3 để giải quyết vấn đề tiềm ẩn này.

CAS cho biết các thẩm phán của họ đã quyết định Textor “là thành viên hội đồng quản trị có ảnh hưởng quyết định đến cả 2 câu lạc bộ vào thời điểm UEFA đánh giá”. Hội đồng gồm 3 thẩm phán “cho rằng Quy định của UEFA rất rõ ràng và không tạo ra sự linh hoạt cho các CLB không tuân thủ vào ngày đánh giá”.

Crystal Palace đánh bại nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool để nâng cao Siêu cúp Anh.

Crystal Palace đã giành quyền tham dự Europa League nhờ chiến thắng tại FA Cup trước Man.City hồi tháng 5 - danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 120 năm của CLB. Mới nhất hôm Chủ nhật, Crystal Palace lại tạo nên cú sốc tại Wembley khi đánh bại nhà vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool để lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao Siêu cúp Anh. Đội bóng khiêm tốn có biệt danh ‘Đại bàng’ một lần nữa vượt qua mọi dự đoán - giành chiến thắng 3-2 trước Liverpool trong loạt luân lưu, sau khi kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Tại sân Wembley vào Chủ nhật, một số cổ động viên Crystal Palace đã giương cao khẩu hiệu “UEFA Mafia” trước trận đấu.

Mặc dù Crystal Palace được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Conference League, danh hiệu mà Chelsea đã giành được mùa trước, nhưng việc bị giáng cấp về mặt thể thao và tài chính (mất hàng chục triệu EUR tiền thưởng từ UEFA), có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng của họ trong tháng này. Các cầu thủ ngôi sao Marc Guehi và Eberechi Eze, cả 2 đều là thành viên thường xuyên của đội tuyển quốc gia Anh, đang là mục tiêu của các đối thủ giàu có hơn.

UEFA cho thấy sẵn sàng mạnh tay trừng phạt các vi phạm quy định sở hữu đa CLB, vốn được soạn thảo hơn 25 năm trước để bảo vệ tính toàn vẹn của các giải đấu châu Âu. UEFA đã nhiều lần cảnh báo về xu hướng ngày càng gia tăng của các nhà đầu tư trong việc nắm giữ cổ phần hoặc toàn quyền sở hữu nhiều CLB ở các quốc gia khác nhau, cũng như những mối đe dọa tiềm ẩn đối với tính toàn vẹn của các trận đấu và thị trường chuyển nhượng. Crystal Palace là CLB thứ 3 thua kiện tại CAS trong những tuần gần đây do những thách thức đối với quy định sở hữu đa CLB. Trước đó, UEFA đã loại 2 CLB khỏi danh sách tham dự Conference League: Drogheda từ Ireland và FC DAC 14 từ Slovakia.

PHI SƠN