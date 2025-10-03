Crystal Palace thiết lập kỷ lục bất bại của CLB

Crystal Palace giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại một giải đấu lớn ở châu Âu khi họ dễ dàng giành đánh bại Dynamo Kyiv 2-0 trong trận mở màn UEFA Conference League, qua đó thiết lập kỷ lục bất bại của CLB với 19 trận.

Bản hợp đồng mùa hè Yeremy Pino, được chiêu mộ với giá 26 triệu bảng từ Villarreal để thay thế Eberechi Eze, đã kiến ​​tạo cả hai bàn thắng, giúp Daniel Munoz và cầu thủ dự bị Eddie Nketiah ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV Oliver Glanser trên sân trung lập tại Ba Lan. Bàn mở tỷ số trong hiệp một của Daniel Munoz là cú sút trúng đích đầu tiên của Palace trước hàng phòng ngự kiên cường của Dynamo Kyiv, nhưng đẳng cấp của họ đã được thể hiện ngay khi đang dẫn trước và cầu thủ dự bị Eddie Nketiah đã ghi bàn thắng trận thứ 2 liên tiếp để ấn định chiến thắng.

Borna Sosa của Palace đã bị đuổi khỏi sân ở phút cuối vì 2 thẻ vàng trong vòng 3 phút, mặc dù điều này không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu, khi Dynamo Kyiv chỉ có cú sút trúng đích duy nhất trong những phút cuối trận khi kết quả gần như đã được định đoạt. Đội bóng của HLV Glasner đã thi đấu khá thoải mái trong suốt trận đấu đầu tiên trong số 6 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng UEFA Conference League, điều này càng khẳng định lý do tại sao họ được đánh giá rất cao cho danh hiệu.

Đội bóng của Oliver Glasner thiết lập kỷ lục bất bại 19 trận trên 5 đấu trường.

Đội bóng của Glasner hiện đã bất bại kể từ trận thua tan nát 0-5 trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh vào ngày 16-4 của mùa giải trước. Kể từ đó, họ đã chơi 19 trận bất bại trên 5 đấu trường, vượt qua kỷ lục do Palace của HLV Bert Head thiết lập vào năm 1969. “Tôi tự hào vì chúng tôi có thể bắt đầu Conference League trên sân khách như thế này trước một đối thủ rất mạnh. Tôi không nghĩ về chuỗi trận bất bại này, bởi vì mọi thứ đã diễn ra đều khiến mọi người tự hào rồi”, Glasner nói. “Việc chuẩn bị cho đội bóng không khó vì họ rất khao khát thành công và đầy tham vọng. Chúng tôi muốn họ tiếp tục nỗ lực và việc duy trì sự tập trung cao độ thực sự dễ dàng”.

Glasner đã nhanh chóng chuyển hướng tập trung sang Everton ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần: “Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và tôi vừa nói với các cầu thủ, ‘chúc mừng vì khởi đầu tốt này’. Nhưng giờ chúng tôi phải chuyển hướng tập trung và điều đó đã bắt đầu từ bây giờ. Chúng tôi bắt đầu ở đây để sẵn sàng cho trận đấu với Everton vào Chủ nhật. Mọi giải đấu đều giống nhau, nó đều quan trọng như nhau”.

UEFA Conference League sử dụng thể thức giải đấu 36 đội giống như Champions League và Europa League. Tuy nhiên, các đội chỉ phải thi đấu với 6 chứ không phải 8 đối thủ khác nhau trong giai đoạn vòng bảng.

PHI SƠN