Crystal Palace quật ngã Liverpool, Chelsea phơi áo trước Brighton

Khởi đầu hoàn hảo của Liverpool tại Ngoại hạng Anh đã tan vỡ trong trận thua 1-2 trên sân Crystal Palace. Cùng lúc, Chelsea thua ngược 1-3 trước Brighton khi chỉ chơi với 10 người trong hơn 40 phút.

Trung vệ Van Dijk (Livepool) tranh bóng với tiền đạo Palace

Crystal Palace hiện là đội duy nhất bất bại tại Ngoại hạng Anh sau khi kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 18, bao gồm 3 trận gặp Liverpool. Nhà vô địch Anh cuối cùng đã phải trả giá cho một màn trình diễn rời rạc khác sau khi được cứu nguy bởi một loạt bàn thắng muộn trong 5 trận mở màn tại giải đấu.

Ismaila Sarr đã đưa nhà vô địch Cúp FA vươn lên dẫn trước từ sớm sau khi Liverpool không thể xử lý một quả phạt góc. Liverpool tưởng chừng như đã được cứu vãn bởi một bàn thắng muộn khác khi Federico Chiesa dứt điểm từ một pha bóng lỏng lẻo trong vòng cấm để gỡ hòa ở phút 87.

Nhưng The Reds phải trải nghiệm thất bại đau đớn khi thủng lưới ở phút bù giờ. Nketiah đã có một pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm địa chật kín người ở phút 90+7 để kết thúc chuỗi trận toàn thắng của Liverpool.

Chiến thắng này giúp Palace vươn lên vị trí thứ hai và chỉ còn kém Liverpool ba điểm trên bảng xếp hạng. Arsenal có thể trở lại vị trí thứ hai và thu hẹp khoảng cách với đối thủ cạnh tranh danh hiệu xuống còn hai điểm khi họ làm khách trên sân của Newcastle vào Chủ nhật.

Manchester City thắng tưng bừng

Erling Haaland (trái) ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-1

Manchester City cần sự hỗ trợ từ hậu vệ Maxime Esteve của Burnley, người đã ghi hai bàn phản lưới nhà, trong chiến thắng 5-1 trte6n sân nhà. Esteve đã tự đá phản lưới nhà dưới sức ép của Phil Foden sau khi nỗ lực của Jeremy Doku bị cản phá.

Trái ngược với thế trận, Burnley đã phản công nhanh qua Jadon Anthony để gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc. Man City cũng chơi ngày càng bế tắc cho đến khi Matheus Nunes ghi bàn sau đường chuyền của Erling Haaland.

Esteve kém may mắn đã đón được đường chuyền của Nunes để đẩy tỷ số lên 3-1. Haaland sau đó ghi thêm hai bàn trong thời gian bù giờ, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên 15 sau 9 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Chelsea phơi áo trước Brighton

Enzo Fernandes đánh đầu mở tỷ sối cho Chelsea

Trận thứ hai liên tiếp, Chelsea thua trận bởi chiếc thẻ đỏ và lần này là kết quả 1-3 trước Brighton ngay trên sân nhà. The Blues đã dẫn trước một cách xứng đáng trong hiệp 1 nhờ cú đánh đầu thoải mái của Enzo Fernandez.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi khi Trevoh Chalobah bị đuổi khỏi sân ở phút 53 vì pha phạm lỗi với Diego Gomez. Trọng tài VAR xem xét lại tình huống tiền đạo Brentford lao xuống đối mặt thủ môn, rồi té ngã sau va chạm với Chalobah, người rõ ràng đã phạm lỗi chuyên nghiệp.

Brighton đã tận dụng lợi thế hơn người để lật ngược thế cờ. Danny Welbeck đánh đầu gỡ hòa trước khi Maxim De Cuyper và lại là Welbeck ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ.

Cũng có một màn kịch tính vào cuối trận tại Elland Road, nơi Bournemouth giành được một điểm trước Leeds nhờ bàn thắng của Eli Kroupi trong trận hòa 2-2.

HOÀNG HÀ