Cristiano Ronaldo trở thành tỷ phú đô la và nhận giải Quả cầu vàng

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử trở thành tỷ phú đô la, với khối tài sản vượt 1,4 tỷ đô la - phần lớn đến từ bản hợp đồng khổng lồ ở Saudi Arabia cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.

Cristiano Ronaldo nhận được giải thưởng đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha ngày 8-10-2025

Giá trị tài sản ròng của Cristiano Ronaldo là bao nhiêu?

Ngày 8-10, Ronaldo được Bloomberg công bố là cầu thủ bóng đá đầu tiên cán mốc tỷ phú đô la, sau khi công ty này phân tích chi tiết toàn bộ thu nhập, đầu tư và các hợp đồng quảng cáo trong sự nghiệp của CR7, có tính đến thuế và biến động thị trường.

Tính đến thu nhập sự nghiệp, các khoản đầu tư kinh doanh và các hợp đồng quảng cáo của đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, công ty tài chính, dữ liệu & truyền thông Bloomberg ước tính giá trị tài sản ròng của Ronaldo đã đạt 1,4 tỷ đô la.

Những năm tháng huy hoàng của cầu thủ 40 tuổi này với Manchester United, Real Madrid và Juventus đã giúp anh trở thành một trong những cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất trong gần hai thập kỷ. Nhưng việc chuyển đến CLB Al Nassr của Saudi Arabia vào năm 2023 đã đưa thu nhập của anh lên một tầm cao mới.

Những hợp đồng kỷ lục tại Saudi Arabia

Theo Bloomberg, Ronaldo đã kiếm được hơn 550 triệu đô la từ các hợp đồng thi đấu từ năm 2003 (khi anh gia nhập Manchester United) đến năm 2023. Năm đó, anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá sau khi ký hợp đồng với Al Nassr, nơi anh kiếm được khoảng 200 triệu đô la mỗi năm từ tiền lương và tiền thưởng miễn thuế.

Vào tháng 6-2025, Ronaldo ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm trị giá gần 500 triệu đô la với Al Nassr, hưởng lương 245 triệu đô la mỗi năm - tức 4,67 triệu đô la mỗi tuần, hay 670.000 đô la mỗi ngày. Tiền đạo 40 tuổi cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu đô la.

Các hợp đồng tài trợ béo bở và tầm ảnh hưởng toàn cầu

Ngoài sân cỏ, các hợp đồng quảng cáo của Ronaldo với các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani và Castrol để bổ sung thêm 175 triệu đô la vào khối tài sản của anh.

Siêu sao Bồ Đào Nha còn hợp tác với hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Tag Heuer, Armani, Samsung, Unilever, PokerStars và Louis Vuitton. Ở quê nhà Bồ Đào Nha, Ronaldo đang xây biệt thự trị giá 35 triệu đô la tại vùng Quinta da Marinha - là ngôi nhà đắt nhất nước này.

Thu nhập khổng lồ từ nhiều nguồn giúp CR7 có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới thể thao. Tiền đạo Al Nassr mới mua máy bay riêng Bombardier Global Express 6500 trị giá 77 triệu đô la, có phòng ngủ, khu tiếp khách và buồng tắm sang trọng.

Bộ sưu tập siêu xe của anh trị giá khoảng 23 triệu đô la, trong đó có chiếc Bugatti Centodieci hiếm có, giá 10,8 triệu đô la. Ronaldo còn nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ và trang sức xa xỉ, như chiếc Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon trị giá 1,4 triệu đô la.

Trên sân cỏ, anh nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng và kiến ​​tạo nhiều nhất tại UEFA Champions League, đồng thời chơi nhiều trận đấu quốc tế hơn và ghi nhiều bàn thắng quốc tế hơn bất kỳ cầu thủ nam nào khác trong lịch sử.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo ghi 946 bàn, cho Sporting Lisbon (5 bàn), Man Utd (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (104) và tuyển Bồ Đào Nha (141). Tiền đạo 40 tuổi khẳng định vẫn còn đam mê và đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn.

Ngoài ra, Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram và là người đầu tiên vượt qua con số một tỷ người theo dõi trên Facebook, X, YouTube và Instagram, qua đó càng củng cố thêm sức ảnh hưởng toàn cầu vô song của anh.

Vị thế tỷ phú của Ronaldo đưa anh vào nhóm hiếm hoi các vận động viên, bao gồm các huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, Magic Johnson và LeBron James; tay golf Tiger Woods; và huyền thoại quần vợt Roger Federer.

Ronaldo nhận giải thưởng Quả cầu vàng Bồ Đào Nha

Chia sẻ tại lễ trao giải Quả cầu vàng Bồ Đào Nha hôm thứ Ba, Ronaldo cho biết anh chưa nghĩ đến việc giải nghệ trong thời gian tới. "Có thể bạn đã mệt mỏi khi thấy tôi ở những giải thưởng này, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Vài năm nữa thôi, không có gì nhiều để nói".

"Tôi vẫn còn đam mê với bóng đá. Gia đình tôi nói đã đến lúc giải nghệ, và họ hỏi tôi tại sao lại muốn ghi 1.000 bàn thắng nếu tôi đã ghi được khoảng 900 bàn. Nhưng trong thâm tâm, tôi không nghĩ như vậy”.

"Tôi vẫn đang tạo ra những điều tốt đẹp. Tôi đang giúp đỡ CLB và đội tuyển quốc gia. Tại sao không tiếp tục? Tôi chắc chắn rằng khi kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ ra đi trọn vẹn vì tôi đã cống hiến hết mình. Tôi biết mình không còn nhiều năm để chơi bóng, nhưng những năm tháng ít ỏi còn lại, tôi phải tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất."

HOÀNG HÀ