Conor Bradley phẫu thuật thành công và ‘bắt đầu hành trình trở lại”

Hậu vệ phải của Liverpool, Conor Bradley hôm nay xác nhận anh đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công sau chấn thương trong trận đấu với Arsenal vào thứ Năm tuần trước.

Conor Bradley phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.

Bradley đã được cáng ra khỏi sân ở phút thứ 5 của thời gian bù giờ hiệp 2 sau khi phá bóng không khéo léo gần đường biên, sự cố này đã gây ra một điểm nóng cuối trận. Gabriel Martinelli nghĩ là cầu thủ người Bắc Ireland cố tình câu giờ nên đã cố gắng đẩy Bradley ra khỏi sân trước khi anh được điều trị, cũng như ném bóng vào người hậu vệ bị thương.

Martinelli sau đó đã lên tiếng xin lỗi về vai trò của mình trong vụ việc, trong khi HLV của Liverpool, Arne Slot, hiểu được sự thất vọng của tiền đạo Arsenal trong lúc nóng giận.

Nhưng trong một bài đăng trên Instagram vào thứ Tư, Bradley đã xác nhận rằng ca phẫu thuật của anh đã thành công, dù anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến mùa giải 2026-27. Bradley nói: "Một cú sốc lớn, nhưng ca phẫu thuật đã xong, vì vậy sự trở lại bắt đầu từ bây giờ. Sẽ mất một thời gian nữa, nhưng tôi đã rất nóng lòng được trở lại thi đấu cho Liverpool và Bắc Ireland. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ".

Bradley sẽ vắng mặt trong trận bán kết play-off World Cup 2026 của Bắc Ireland gặp Italy vào ngày 26-3. Đội thắng sẽ gặp Wales hoặc Bosnia và Herzegovina trong trận chung kết play-off. Cầu thủ 22 tuổi này đã có 21 lần ra sân trong tất cả các giải đấu cho đội bóng của Arne Slot, hiện đang đứng thứ tư tại Premier League trước trận đấu với Burnley cuối tuần này.

Liverpool chỉ thua 1 trong 9 trận sân nhà tại Premier League trước Burnley (thắng 6, hòa 2), trong khi Burnley chưa thắng trận nào trong 12 trận gần nhất tại giải đấu.

HOÀNG HÀ