Công bố hành trình rước ngọn đuốc Olympic Mùa đông 2026

Tất cả các thành phố và địa điểm biểu tượng trên khắp đất nước Italy sẽ chào đón Ngọn lửa Olympic trên hành trình đến Milano Cortina 2026: 12.000 km, 10.001 người rước đuốc, 300 thành phố, 20 khu vực và 60 di sản UNESCO đã sẵn sàng thắp sáng.

Một lần nữa ngọn đuốc Olympic được thắp sáng để mang trở lại Italy sau Turin 2006. Ảnh: Getty Images

Hành trình của ngọn lửa sẽ bắt đầu vào ngày 26-11 với nghi lễ thắp sáng tại Olympia. Buổi lễ này đánh dấu sự khởi đầu của hành trình ngọn lửa đi qua Hy Lạp và đến Sân vận động Panathenaic ở Athens, nơi đã tổ chức Thế vận hội đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại. Tại đây, vào ngày 4-12-2025, ngọn lửa Olympic sẽ được chuyển giao tượng trưng từ Ủy ban Olympic Hy Lạp đến Ban Tổ chức Milano Cortina 2026 để chuyển đến Italy.

Sau đó, ngọn đuốc sẽ khởi hành vào ngày 6-12 từ Sân vận động Stadio dei Marmi lịch sử ở Rome. Từ đó, ngọn lửa sẽ đến thăm các điểm đến nổi tiếng như Tuscany, Sardinia, Sicily và Pompei, trước khi đón Giáng sinh tại Naples và đón giao thừa tại Bari. Hành trình rước đuốc sẽ đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng và quan trọng nhất của Italy - bao gồm Đấu trường La Mã và Đài phun nước Trevi, Kênh đào Grand Canal của Venice và một trong những đỉnh núi cao nhất dãy Alps, đỉnh Punta Gnifetti cao 4.554m thuộc dãy núi Monte Rosa.

Hành trình sẽ tiếp tục trong suốt tháng 1, với ngọn đuốc đến Cortina d'Ampezzo vào ngày 26-1, đúng 70 năm sau Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Cortina d'Ampezzo 1956. Hành trình rước đuốc sẽ kết thúc đầy kịch tính vào ngày 5 hoặc 6-2, khi ngọn đuốc đến Milan trước lễ khai mạc sự kiện.

Ngọn lửa sẽ được hàng nghìn người rước, bao gồm Francesco Bagnaia (nhà vô địch thế giới MotoGP 2 lần), ngôi sao quần vợt Flavia Pennetta, đầu bếp Lucia Tellone và Dario Pivirotto - người cũng đã rước đuốc tại cả Cortina 1956 và Turin 2006. Những người rước đuốc sẽ mặc đồng phục màu trắng với họa tiết màu đỏ và vàng gợi nhớ đến ngọn lửa Olympic, tượng trưng cho “ánh sáng lan tỏa, kết nối mọi bước chân hướng tới Milano Cortina 2026”, Scott Mellin, Giám đốc thương hiệu toàn cầu của Salomon, phát biểu.

HUY KHÔI