Conegliano và Milano tranh Siêu cúp bóng chuyền Italy

Chiếc cúp đầu tiên của mùa giải bóng chuyền nữ Italy 2025-2026 sẽ được trao vào thứ Bảy này, khi Prosecco Doc Imoco Conegliano và Numia Vero Volley Milano gặp nhau lần thứ 3 liên tiếp tại Siêu cúp Italy, tại Trieste (22 giờ 30, theo giờ Việt Nam).

Siêu cúp Italy sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa 2 ngôi sao Paola Egonu và Gabi (Ảnh: LVF)

Đây là trận đấu truyền thống giữa những đội bóng thành công nhất của các mùa giải trước. Conegliano vô địch cả Lega Femminile (Vô địch quốc gia) và Coppa Italia (Cúp quốc gia) mùa giải vừa qua. Vì vậy Milano với tư cách đội xếp thứ 2 tại Coppa Italia đã giành quyền góp mặt tại Siêu cúp năm nay. Đây là năm thứ 3 liên tiếp 2 đội sẽ cạnh tranh danh hiệu này, với Conegliano - biệt danh Báo đen - đã giành chiến thắng cả 2 lần trước đó. Trên thực tế, Conegliano luôn vượt trội với tư cách là CLB mạnh nhất Italy nhiều năm qua - Báo đen là đội có nhiều chiến thắng Siêu cúp Italy nhất, tổng cộng 8 danh hiệu, vào các năm 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024. Milano chỉ đang hướng đến chiến thắng đầu tiên của mình.

Conegliano và Milano đã khẳng định vị thế là những đội bóng chuyền nữ hàng đầu của Italy trong 4 năm qua. Họ đã gặp nhau trong 10 trận chung kết kể từ đó - 4 trận ở Coppa Italia, 2 trận ở Lega Femminile và Siêu cúp, và một trận ở mỗi giải Champions League châu Âu và Courmayeur Cup - và đáng chú ý là Báo đen đều… giành chiến thắng. Tổng cộng, Conegliano giành chiến thắng trong mọi cuộc đối đầu Milano kể từ tháng 5-2023, tích lũy 16 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu chính thức. Hai đội đã gặp nhau 41 lần tại các giải đấu quốc gia Italy, và Conegliano cũng đã giành chiến thắng 36 lần…

Trận đấu này sẽ quy tụ 6 trong số 14 ngôi sao vừa giúp đội tuyển Italy đăng quang Giải vô địch thế giới lần thứ 2 vào tháng trước, với libero Monica De Gennaro và phụ công Sarah Fahr thi đấu cho Conegliano, họ sẽ đối đầu với đối chuyền Paola Egonu, phụ công Anna Danesi và Benedetta Sartori, cùng libero Eleonora Fersino đại diện cho Milano.

Ngoài ra, cả 2 đội cũng sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao quốc tế. Các chủ công Gabriela 'Gabi' Guimaraes (Brazil), Isabelle Haak (Thụy Điển) và chuyền 2 người Ba Lan, Joanna Wołosz đang nỗ lực giúp Conegliano giữ vững vị thế dẫn đầu. Trong khi các chủ công Vita Akimova (Nga), Khalia Lanier (Mỹ) và phụ công người Serbia, Hena Kurtagic đang củng cố sức mạnh cho Milano trên hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên.

HUY KHÔI