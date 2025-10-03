Con trai Zidane lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Algeria

Luca Zidane tìm kiếm cơ hội dự World Cup khi chọn khoác áo đội tuyển Algeria.

Luca Zidane, một thủ môn 27 tuổi, từng khoác áo đội trẻ Pháp nhưng chưa bao giờ khoác áo đội tuyển quốc gia, và đã đủ điều kiện khoác áo Algeria nhờ mối quan hệ huyết thống của cha anh. Cách đây 2 tuần, FIFA đã phê duyệt việc thay đổi điều kiện thi đấu quốc gia cho Luca - người từng chơi cho Real Madrid khi cha anh còn là HLV ở đó - hiện đang dẫn thi đấu cho bóng hạng nhì Tây Ban Nha, Granada. HLV Vladimir Petkovic của Algeria đã triệu tập Luca trong danh sách 26 cầu thủ cho các trận đấu vòng loại gặp Somalia vào ngày 9-10, và Uganda năm ngày sau đó.

Algeria đang dẫn đầu bảng đấu vòng loại khu vực châu Phi với 4 điểm cách biệt, và chỉ cần thắng 1 trong 2 vòng đấu còn lại sẽ giành quyền tham dự World Cup do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Nếu Algeria giành quyền tham dự kỳ World Cup thứ 5 trong lịch sử - họ từng lọt vào vòng 16 đội trong lần gần nhất tham dự vào năm 2014 - thì Luca hoàn toàn có hy vọng nối bước người cha vĩ đại của mình.

Luca có người cha huyền thoại Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane đã chơi cho đội tuyển Pháp tại 3 kỳ World Cup, giành chức vô địch năm 1998 trên sân nhà và thua trận chung kết năm 2006. Thẻ đỏ của ông trong hiệp phụ trận chung kết năm 2006 vì húc đầu vào hậu vệ Marco Materazzi của Italy đã trở thành một phần lịch sử World Cup, và đó cũng là trận đấu cuối cùng của ông với tư cách là một cầu thủ. Zidane, người cũng vô địch châu Âu năm 2000 cùng tuyển Pháp, xây chắc vị trí trong ngôi đền huyền thoại với 3 Quả bóng vàng và 3 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA…

THANH TUẤN