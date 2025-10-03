Có gì đáng chú ý ở vòng 7 giải ngoại hạng Anh?

1. Longstaff là chìa khóa trong các tình huống cố định của Leeds

Nếu Leeds muốn trụ hạng và thậm chí phát triển ở mùa giải này, họ cần tiếp tục tận dụng tốt các pha bóng chết. Ba trong sáu bàn thắng ở giải đấu mà đội bóng của HLV Daniel Farke ghi được kể từ khi trở lại hạng cao nhất đến từ tình huống cố định, và họ cần thêm những ví dụ như vậy – ít nhất một – trong trận tiếp Tottenham tại Elland Road vào thứ Bảy.

Farke đã giao Sean Longstaff làm người thực hiện chính các quả phạt góc, và cho đến nay, cựu tiền vệ Newcastle đang chứng tỏ sự khéo léo và nhất quán cao. Việc phân công lại nhiệm vụ này cũng giúp giải phóng đồng đội Anton Stach lao vào vòng cấm địa trong các pha cố định và dùng chiều cao vượt trội để uy hiếp. Khi còn ở Newcastle, Longstaff cũng nổi tiếng với những pha băng vào muộn kiểu Frank Lampard và ghi vài bàn từ bóng sống. Giờ đây, Farke cần khơi dậy lại bản năng đó ở cầu thủ từng sa sút một chút tại St James’ Park mùa trước, nhưng giờ đang hồi sinh đầy hứa hẹn.

Leeds vs Tottenham, Thứ Bảy, 16:30

2. “Mèo Đen” có thể gây rắc rối cho Amorim

Với chuyến làm khách tại Anfield sau kỳ nghỉ quốc tế, lý thuyết thì trận tiếp đội mới lên hạng trên sân nhà là cơ hội để Ruben Amorim xua tan không khí u ám quanh Manchester United. Nhưng thực tế, đây có thể là một buổi chiều khó khăn khác tại Old Trafford trước một Sunderland ấn tượng với hai phẩm chất mà chủ nhà đang thiếu: bản sắc và khả năng thích ứng.

Khi được hỏi cách xây dựng một tập thể gắn kết từ danh sách dài tân binh hè qua, HLV Sunderland, ông Régis Le Bris nói: “Các chàng trai mới mang đến năng lượng và phong cách chơi mới… chúng tôi không bắt đầu từ con số không – bản sắc của câu lạc bộ đã có sẵn”. Trong khi Amorim vẫn mắc kẹt trong sự cứng nhắc của mình, Le Bris đã chứng tỏ sự sẵn sàng thích nghi. Khi lên hạng, ông chuyển sang lối chơi phản công hơn và xây dựng nền tảng cho thành công ở Premier League. Tất cả điều này đạt được trong khi Amorim cơ bản chẳng đưa Man United đi đến đâu, và ít ai thực sự sốc nếu Sunderland đẩy ông ấy gần hơn đến cửa ra vào cuối tuần này.

Manchester United vs Sunderland, Thứ Bảy, 21:00

Ruben Amorim hét chỉ đạo bên đường pitch. Ruben Amorim đang chịu áp lực lớn trước một trận đấu khó khăn khác cho đội bóng đang sa sút của ông. Ảnh: Javier García/Shutterstock)

3. Arsenal có thể xóa bỏ những thất bại trước West Ham

Sau khi chấm dứt chuỗi không thắng tại Newcastle và trên sân nhà trước Olympiakos ở hai trận gần nhất, Arsenal tiếp theo có cơ hội xóa nhòa ký ức về hai thất bại liên tiếp trước West Ham tại Emirates. Cả hai trận đều ảnh hưởng đến hy vọng vô địch Premier League của họ, với thất bại 1-0 hồi tháng Hai là một trong số ít dịp hlv Graham Potter có gì đó để ăn mừng trong quãng thời gian ngắn ngủi tai hại dẫn dắt West Ham. Kết quả hòa đầy hứa hẹn ở trận đầu tiên trước Everton sẽ giúp tân HLV Nuno Santo ổn định ở môi trường mới, và cựu HLV Nottingham Forest sẽ mong xây dựng từ đó vào thứ Bảy, khi ông chưa thắng Arsenal kể từ khi dẫn Wolves năm 2021.

Arsenal vs West Ham, Thứ Bảy, 21:00

4. HLV Maresca có thể dùng Lavia trước Liverpool

Romeo Lavia đã xuất sắc khi Chelsea đánh bại Liverpool tại Stamford Bridge hồi tháng Năm. Tiền vệ người Bỉ mang đến sự thanh thoát trên bóng và khả năng thoát pressing tuyệt vời. Nhưng dù anh thường khiến hệ thống của Enzo Maresca mượt mà hơn, lịch sử chấn thương của Lavia vẫn là vấn đề. Cựu tiền vệ Southampton bị chấn thương khi Chelsea thắng Benfica ở vòng 16 đội Club World Cup hồi tháng Sáu và chỉ mới trở lại. Lý tưởng thì Maresca muốn cho Lavia thời gian xây dựng thể lực. Tuy nhiên, Chelsea đang vật lộn với chấn thương. Andrey Santos và Dário Essugo sẽ vắng mặt khi đội của Maresca tiếp Liverpool thứ Bảy, tăng áp lực lên Enzo Fernández và Moisés Caicedo ở tuyến giữa. Các lựa chọn xoay tua hạn chế. Caicedo và Fernández cần nghỉ ngơi nhưng đang chơi với chấn thương nhẹ. Có lẽ còn quá sớm để Lavia đá chính – anh chỉ mới vào thay ngắn ngủi một lần mùa này – nhưng anh sẽ là lựa chọn hữu ích từ ghế dự bị.

Chelsea vs Liverpool, Thứ Bảy 23:30

5. Thiếu tiền đạo phong độ là vấn đề của Moyes

David Moyes khá nhạy cảm về chủ đề các tiền đạo đang sa sút khi nói về khó khăn của Beto và Thierno Barry. “Tôi không ngốc đến mức nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ,” ông nói. “Chúng tôi vẫn đang xây dựng lại.” Điều đó đúng, nhưng tâm trạng ông chắc chắn không cải thiện sau màn trình diễn mờ nhạt khác của bộ đôi trong trận hòa thất vọng mới nhất trước West Ham. Có sự tương đồng với giai đoạn đầu tiên Moyes dẫn Everton, với một đội hình tốt nhưng thiếu tiền đạo chất lượng cao để tạo khác biệt. Sáng tạo không phải vấn đề với đội có Jack Grealish, Iliman Ndiaye và Kiernan Dewsbury-Hall, nhưng ngoài chuỗi bùng nổ năm bàn trong bốn trận hồi tháng Hai, Beto chưa thuyết phục. Ngôn ngữ cơ thể gần đây của anh cũng không ấn tượng. Everton nghĩ Barry là cho tương lai khi chi 27 triệu bảng hè này, nhưng họ mong đợi nhiều hơn từ tiền đạo 22 tuổi chưa mở tài khoản. Crystal Palace đang phong độ cao, nhắm kỷ lục 19 trận bất bại mọi đấu trường, có thể khai thác điểm yếu rõ ràng của Everton.

Everton vs Crystal Palace, Chủ Nhật, 20:00

Thierno Barry đang khởi đầu chậm chạp tại Merseyside. Ảnh: David Blunsden/Action Plus/Shutterstock)

6. Những câu hỏi treo lơ lửng với Postecoglou Và Howe

Có phải quá sớm cho một trận "sáu điểm trụ hạng"? Những đội này có thực sự cân bằng được giữa đấu trường trong nước và châu Âu? Về mặt chiến thuật, Ange Postecoglou có đang xử lý chỉ trích đúng cách? Chris Wood của Forest có ghi bàn vào lưới đội cũ? Hay tân binh ngôi sao của Howe, Nick Woltemade, sẽ thắng cuộc đấu tiền đạo trung tâm? Đây có phải trận mà tân binh 55 triệu bảng từ Forest của Newcastle, Anthony Elanga, thực sự bùng nổ bên cánh phải? Có quá nhiều câu hỏi chưa lời đáp, và câu trả lời sẽ quyết định liệu Howe hay Postecoglou cần chuẩn bị cho tiêu đề "khủng hoảng". Cả hai huấn luyện viên, như đội bóng của họ, đều cần một chiến thắng để phục hồi.

Newcastle vs Nottingham Forest, Chủ Nhật 20:00

7. Foden có thể giảm gánh nặng cho Haaland

Sau sáu trận giải đấu, chân sút ghi bàn nhiều thứ hai của Manchester City là … Maxime Estevé, trung vệ Burnley không may phản lưới nhà hai lần tại Etihad thứ Bảy tuần trước. Không phải vấn đề lớn khi Erling Haaland đang ở phong độ tàn nhẫn, ghi 11 bàn mọi đấu trường và tám ở giải đấu – gấp đôi bất kỳ ai và hơn 11 trong 19 đội khác. Dù vậy, có chút thất vọng trong phỏng vấn sau trận của Haaland khi sai lầm phòng ngự xóa nhòa hai bàn của anh tại Monaco. "Không đủ tốt," là đánh giá ngắn gọn của anh về màn trình diễn tổng thể của Man City, và sức mạnh cố định của Brentford chắc chắn sẽ thử thách của đội khách Chủ Nhật này. Nếu Man City không giữ sạch lưới, Haaland cần sự hỗ trợ từ đồng đội tấn công. Phil Foden chắc chắn có phong độ tại Gtech, ghi mọi bàn trong sáu bàn của Man City tại đây kể từ 2021. Nếu Foden thêm hỏa lực vào phong độ cải thiện, đội của Pep Guardiola có thể bắt đầu trông thật đáng sợ trở lại.

Brentford vs Man City, Chủ Nhật 22:30

LONG KHANG