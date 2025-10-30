Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok xin lỗi

Nối tiếp chuỗi hoạt động khắc phục của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi trực tiếp.

Đại sứ Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam.

Chiều 30-10, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), bà Nualphan Lamsam (hay được biết với danh xưng Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã trực tiếp đến gặp Đại sứ Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan, để trao lẵng hoa và gửi lời xin lỗi chân thành tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng người dân Việt Nam.

Đây là động thái nối tiếp chuỗi hoạt động khắc phục của FAT sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, tổ chức tại Bangkok hôm 28-10.

Phát biểu tại buổi gặp, Madam Pang bày tỏ sự thấu hiểu trước sự bức xúc và tổn thương trong lòng người hâm mộ Việt Nam, đồng thời khẳng định FAT luôn tôn trọng và coi trọng các biểu tượng thiêng liêng của quốc gia bạn.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng quốc kỳ là biểu tượng của niềm tự hào và danh dự dân tộc, và sự cố vừa qua là một lỗi vô ý đáng tiếc. Tôi mong rằng nhân dân Việt Nam sẽ hiểu, thông cảm và tha thứ cho sai sót không ai mong muốn này”, bà chia sẻ.

Madam Pang gửi lời xin lỗi đến Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng người dân Việt Nam

Về phần mình, Đại sứ Phạm Việt Hùng ghi nhận thiện chí và tinh thần trách nhiệm của Madam Pang, khi FAT và bà chủ động xin lỗi, nhanh chóng khắc phục sai sót ngay sau khi vụ việc xảy ra, bao gồm gửi thư xin lỗi chính thức tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời ủy quyền cho Phó Chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan trực tiếp sang Hà Nội để gặp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và gửi lời xin lỗi vào hôm 29-10.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định hiểu rõ sự việc hoàn toàn là lỗi vô ý của ban tổ chức, không mang động cơ hay thái độ thiếu tôn trọng nào đối với Việt Nam.

Trước đó, VFF đã tiếp nhận lời xin lỗi, đánh giá cao tinh thần cầu thị và hợp tác của FAT, đồng thời coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tổ chức sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống bóng đá khu vực.

FAT khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra những sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt với VFF vì mục tiêu phát triển bóng đá Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp, gắn kết và vững mạnh.

HỮU THÀNH