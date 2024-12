Chủ nhà Thái Lan bắt đầu đếm ngược thời gian tới khi SEA Games 33-2025 tranh tài

Chủ nhà Thái Lan bắt đầu đếm ngược thời điểm SEA Games 33-2025 và ASEAN Para Games 2025 sẽ khai màn. Ảnh: OLYMPICTHAILAND

Lễ ấn đồng hồ đếm ngược tới khi SEA Games 33-2025 và ASEAN Para Games 2025 khai màn đã được chủ nhà Thái Lan thực hiện mới đây tại thủ đô Bangkok dưới sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Thể thao – Du lịch Thái Lan và Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan.

SEA Games 33-2025 tổ chức tại 3 thành phố gồm Bangkok, Chonbori, Songkhla từ ngày 9-12-2025 tới 20-12-2025. Sau đó ASEAN Para Games 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại thành phố Nakhon Ratchasima (Korat) từ 20-1 tới 26-1-2026.

Các môn đưa vào chương trình SEA Games 33-2025 gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật), điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, canoeing và rowing, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, golf, TDDC, bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, vật, trượt băng, hockey trên băng, cử tạ; bóng chày và bóng mềm, billiards & snooker, quyền anh (boxing), bóng sàn, thể thao điện tử (e-sports), muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, karate, jujitsu, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, bóng gỗ, cờ; ném đĩa, kéo co (tug of war), thể thao trên không. Các môn ném đĩa, kéo co và thể thao trên không sẽ dành cho trình diễn.

20 môn thể thao người khuyết tật với 257 bộ huy chương sẽ tranh tài tại ASEAN Para Games 2025 là: bắn cung, điền kinh, cầu lông, boccia, cờ, xe đạp, bóng đá 5 người, bóng đá CP, goalball, judo, cử tạ, bắn súng, bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bowling, bóng rổ xe lăn, quần vợt xe lăn, thể thao điện tử (e-sports), đấu kiếm xe lăn và thêm 2 môn sẽ quyết định tới đây.

MINH CHIẾN