Chris Eubank Jr vs Conor Benn: “Ngọn lửa hận thù” giữa 2 bên khiến làng quyền thế giới lại sôi sục

Trong bối cảnh làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới đã bị hạ nhiệt, trận đấu “Chris Eubank Jr vs Conor Benn” (Fatal Fury) khiến giới mộ điệu bị thu hút trở lại vì “ngọn lửa căm ghét - và hận thù” giữa 2 võ sĩ nhiều duyên nợ này!

Eubank "con" và Benn sẽ đối đầu vào rạng sáng Chủ nhật này

Làng đánh quyền chuyên nghiệp thế giới trong thời gian vừa qua có dấu hiệu bão hòa - chỉ có những tên tuổi lớn như Oleksandr Usyk, Tyson Fury hay là Anthony Joshua (hạng cân nặng); hoặc Dmitry Bivol và Artur Beterbiev (hạng cân dưới nặng) mới mang lại sức hút.

Nhưng mà khi “ngọn lửa ân oán - hận thù” giữa Eubank “con” và Benn đang đi đến hồi kết sau 3 năm trời căm ghét, điều đó mang lại một sức hút khác và khiến cho giới mộ điệu quyền Anh chuyên nghiệp ở nước Anh xa xôi cảm nhận lại sự sôi động của những ngày xưa...

“Tôi căm ghét những gì hắn ta đại diện. Tôi ghét hắn ta, không chỉ với tư cách là một người đàn ông, mà còn cả những gì hắn ta đang theo đuổi”, Benn thổ lộ nỗi căm ghét vốn dấy lên từ tận đáy lòng, khi nói với lại Sky Sports về kẻ đã đập trứng sống thẳng mặt anh.

“Chỉ riêng hắn ta, với tư cách là một người đàn ông, vì cả những lý do vốn không được công khai (nhưng ai ai cũng biết), lý do cá nhân giữa tôi với hắn ta, chính bản thân Chris cũng sẽ hoàn toàn hiểu được lý do tại sao tôi thật sự không thích hắn!”, Benn trải lòng.

Eubank “con” - thậm chí cũng đã sẵn sàng đáp trả thêm đối thủ, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở sàn đài nằm bên trong SVĐ Tottenham Hotspur (của đội bóng Tottenham ở Premier League vốn có sức chứa tới hơn 62 ngàn chỗ ngồi) trong trận đấu vào cuối tuần này.

“Quy trình sẽ được nghị viện thông qua. Mọi thứ sẽ diễn ra và trôi đi theo cách thức mà tôi mong muốn. Tôi sẽ như là một đấu sĩ ở trên võ đài, trong khi đó, Conor Benn sẽ chỉ là một con bò mộng mà thôi”, Eubank “con” vẫn ngạo nghễ khi nói về đối thủ của mình.

“Tôi là một võ sĩ hoàn hảo. Tôi đã đấu quyền trong một quãng thời gian rất dài, tôi đã quên đi rất nhiều thứ, thậm chí còn nhiều hơn những gì hắn ta đã biết, và tất cả những điều đó sẽ được thể hiện vào đêm nay”, võ sĩ có thành tích 34-3, trong đó có 25 KO chia sẻ.

Như chúng ta đã biết, mối ân oán giữa Eubank “con” và Benn kéo dài từ thời cha của họ, khi Eubank “cha” và Benn “cha” đã từng đụng độ nhau 2 lần trong những năm 1990 của thế kỷ trước. Cả 2 người cha đều là những võ sĩ tuyệt vời và họ có đạo đức rất đáng tôn trọng.

Dù là Eubank “con” và Benn đã thành công, ở trên một mức độ nào đó, đốt lại “ngọn lửa hận thù” khiến khán giả - cổ động viên - và giới mộ điệu không thể không chú ý đến cặp đấu này, thì Eubank “cha” phản đối mạnh mẽ cách cư xử thái quá thiếu tôn trọng của con trai...

“Ai đã dạy anh điều đó?? Karron (mẹ của Eubank “con”) dạy anh như thế à?? Thật đáng xấu hổ - tôi sẽ đứng về phía anh sao? Tôi sẽ không bao giờ đứng về phía anh. Thật thiếu tôn trọng”, Eubank “cha” đã phản ứng sau màn đập trứng sống vào đối thủ của con trai ông.

“Anh đập trứng sống vào mặt ai đó, và anh đang cố biện minh cho điều đó. Không có lý do gì biện minh cả. Chẳng có gì là cao quý với hành động đó cả”, Eubank “cha” chia sẻ quan điểm cá nhân của ông, có thể lỗi thời nhưng đó là hành động của một võ sĩ chân chính.

Còn Benn, anh tiếp tục nói về bản thân như sau: “Tôi vốn chưa từng thất bại. Tôi đang là bất khả chiến bại. Hắn ta sẽ không phải là trận thua đầu tiên của tôi. Tôi từ chối để thua gã đàn ông đó”, Benn mạnh mẽ cho biết, với tất cả những căm tức dành cho Eubank “con”.

“Tôi sẽ để thua nhiều trận đấu, điều đó không cần phải nói. Phong cách của tôi là để giải trí, nhưng vẫn có mức độ chịu tổn thương mà chúng tôi đang cố để khắc phục. Tất nhiên, sẽ không phải là với hắn ta, chắn chắn sẽ không chịu thua trước hắn ta”, Benn cho biết.

“Đơn giản, chỉ nghĩ đến việc để thua hắn ta, nỗi sợ hãi phải để thua hắn ta, cũng khiến cho tôi trở mình và thức dậy lúc 5 giờ sáng”, Benn nói về nỗi ám ảnh mà anh sẽ giải quyết vào cuối tuần này, để không còn là những thứ gì đó nhức nhối suốt cả cuộc đời.

