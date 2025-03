Chris Eubank Jr vs Conor Benn (Fatal Fury): “Next Gen” bị phạt tới 100 ngàn Bảng vì đập trứng sống vào mặt “Kẻ hủy diệt”

Võ sĩ hạng trung người Anh - Chris Eubank Jr - đã bị Hội đồng kiểm soát quyền Anh Anh quốc (BBB of C) phạt tiền 100 ngàn Bảng vì hành vi xấu xí: Đập trứng sống vào mặt Conor Benn trong buổi mặt đối mặt hướng đến trận thượng đài giữa 2 người này vào ngày 26-4 tới đây.

Eubank Jr đang là tâm điểm chú ý

Cuộc họp báo tại Manchester hồi tháng trước đã diễn ra khá căng thẳng, khi Eubank Jr liên tục nhắc đến 2 cuộc xét nghiệm chất cấm mà Benn không vượt qua được hồi năm 2022.

Vụ việc này khiến võ sĩ có biệt danh “Kẻ hủy diệt” phải mệt mỏi đối mặt với 2 năm trời ròng rã làm việc với các cơ quan chống doping quốc nội và thậm chí cả quốc tế.

Đến năm 2023, WBC mới xóa tội danh sử dụng chất cấm cho Benn - với phán quyết: “Tiêu thụ... trứng ở mức cao là lời giải thích hợp lý!” cho việc mẫu xét nghiệm dương tính của anh.

Eubank Jr tất nhiên không hài lòng với phán quyết này. Khi 2 võ sĩ bắt đầu tiến hành màn mặt đối mặt đầy căng thẳng, “Next Gen” đột nhiên dùng tay trái đập thẳng mặt đối thủ.

Không hiểu rõ từ lúc nào, trong bàn tay trái của Eubank Jr là... một quả trứng sống. Cú giáng không mạnh nhưng quả trứng vỡ ra, lòng đỏ và lòng trắng dính cả lên mặt của Benn.

Với võ sĩ sinh năm 1996 quê ở London, đây là một sự xúc phạm. Anh lao vào định đánh tay đôi với đối thủ, kéo theo cả ông bầu Eddie Hearn và cả cha anh nữa - ông Nigel Benn.

Trước hành động xấu xí của Eubank Jr, BBB of C đã ra tuyên bố cho biết: “Sau phiên điều trần trước các giám sát viên của BBB of C, Chris Eubank Jr bị phát hiện vi phạm quy định 25 (hành vi sai trái)”.

“Vì có hành vi trong buổi họp báo tại Manchester trước trận đấu Chris Eubank Jr vs Conor Benn vào ngày 26-4-2025. Do đó, BBB of C phạt Chris Eubank Jr số tiền phạt 100 ngàn Bảng”.

Nếu không vì cáo buộc chất cấm, Benn đã đấu với Eubank Jr từ tháng 10-2022, thay vì trận đấu sẽ diễn ra vào gần 2 năm sau. Benn bị phát hiện dương tính với thuốc điều trị vô sinh nữ clomifene.

Hồi tháng 11 năm ngoái, võ sĩ có thành tích thắng 23 trận liên tiếp được phép thượng đài lại ở Anh khi Ủy ban chống doping Anh quốc (UKADA) ra tuyên bố không kháng cáo quyết định của Ủy ban chống doping quốc gia, BBB of C cũng nói “không”.

Về phần mình, Eubank Jr vẫn bảo vệ hành động “bênh vực lẽ phải”: “Tôi có vượt quá giới hạn không? Trong suốt quá trình này, tôi nghĩ có rất nhiều giới hạn đã bị vượt qua”.

“Vì thế, tôi đập quả trứng vào mặt một người đưa ra tuyên bố vô lý, giải thích lý do tại sao anh ta vượt qua được 2 cuộc kiểm tra chất cấm. Tôi nghĩ rằng điều đó vẫn còn nhẹ”.

“Tôi nghĩ rằng, anh ta phải cảm thấy đáng xấu hổ với những gì mà mình đã làm, với những gì đã xảy ra. Nếu tôi có cơ hội đập một quả trứng khác, tôi vẫn sẽ làm thôi”.

Eubank Jr đập trứng vào mặt đối thủ

“Thật không may, hôm nay tôi đến đây mà không được trang bị vũ khí. Tôi đã bị khám xét rất nhiều lần, bị kiểm tra nhiều và không thể lén mang theo bất kỳ cái gì”.

Trận đấu được định danh “Fatal Fury” là màn giải quyết ân oán tiếp nối những gì mà cha của Eubank Jr và Benn đã từng tạo ra trong 2 cuộc đối đầu năm 1990 và 1993.

Ngày 18-11-1990, Eubank “cha” đánh bại Benn “cha” bằng TKO ở sàn đài tại Birmingham, qua đó giành lấy đai WBO hạng trung. Ngày 9-10-1993, tại Old Trafford, Eubank “cha” lại đấu hòa Benn “cha” khi tranh các đai WBO và WBC hạng siêu trung...

Màn đập trứng sống gây tranh cãi

Đ.Hg.