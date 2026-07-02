Chơi thiếu người, Mỹ vượt khó đánh bại Bosnia trong trận cầu nhiều tranh cãi

Trong một đêm mùa hè rực rỡ tại sân vận động Vùng Vịnh San Francisco, đội tuyển Mỹ đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá xứ cờ hoa. Chiến thắng nghẹt thở 2-0 trước Bosnia & Herzegovina không chỉ đưa họ vào vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino phá bỏ "lời nguyền" đã tồn tại suốt 24 năm. Chiến thắng được định đoạt trong bối cảnh đầy kịch tính, với tấm thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho người hùng Folarin Balogun.

Ngay từ những phút đầu, đội tuyển Mỹ đã dồn lên tấn công dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông khán giả nhà. Đội trưởng Pulisic sớm đe dọa khung thành đối phương bằng một pha đột phá sở trường từ cánh trái, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Bosnia chặn lại. Dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian, Mỹ gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự chủ động lùi sâu và tổ chức tốt của Bosnia.

Folarin Balogun, tiền đạo đang khoác áo Monaco, là người chơi năng nổ nhất nhưng cũng đầy thất vọng khi một bàn thắng của anh ở phút 33 bị từ chối vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, sự kiên trì của anh đã được đền đáp đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp một. Từ pha đánh chặn của lão tướng Tim Ream, bóng qua chân Tyler Adams và Malik Tillman trước khi tìm đến Balogun sau một tình huống lập bập của hậu vệ đối phương. Cú dứt điểm lạnh lùng của anh đã khiến cả vận động trường nổ tung.

Với bàn dẫn trước, Mỹ chủ động đá chậm, khiến hiệp hai của trận đấu diễn ra tẻ nhạt, hầu như 2 đội không thể tung ra cú sút nào. Khi lợi thế đang thuộc về đội chủ nhà, một biến cố bất ngờ xảy ra ở phút 64 làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Trong một pha tranh chấp bóng bổng, Balogun đã dẫm vào cổ chân của Tarik Muharemovic. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Raphael Claus đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền đạo số 20 khỏi sân trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Đối mặt với việc phải chơi thiếu người trong hơn 25 phút, đội quân của HLV Mauricio Pochettino đã thể hiện một bản lĩnh và sự tổ chức đáng kinh ngạc. Thay vì lùi sâu phòng ngự, họ tiếp tục gây áp lực và có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 82, từ một tình huống cố định, Malik Tillman đã thể hiện đẳng cấp với cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp, đưa bóng vượt qua hàng rào và đánh bại thủ môn Nikola Vasilj, ấn định tỷ số 2-0 cho Mỹ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino của Mỹ không giấu được sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò: "Tôi vô cùng tự hào về đội bóng. Đối mặt với một tình huống khó khăn như thẻ đỏ, các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Chúng tôi đã chơi với trái tim và khối óc, và bàn thắng của Tillman là một khoảnh khắc kỳ diệu. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng này và tiến bước".

Chiến thắng này mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Nó cũng giúp họ chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp toàn hòa và thua trước các đối thủ châu Âu tại đấu trường này.

Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa thống kê. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Mỹ mới giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup . Balogun trở thành cầu thủ Mỹ thứ ba ghi từ ba bàn trở lên trong một kỳ World Cup và là người đầu tiên kể từ Zinedine Zidane (2006) ghi bàn và bị truất quyền thi đấu trong cùng một trận knock-out . Với chiến thắng thứ ba tại giải, Mỹ cũng đã có số chiến thắng nhiều nhất trong một kỳ World Cup .

Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng 16 đội sẽ là đội tuyển Bỉ — trận đấu diễn ra tại Seattle sau 5 ngày nữa. Đây là cơ hội để người Mỹ đòi lại món nợ đã vay cách đây 12 năm tại Brazil. Dù không có chân sút chủ lực Balogun, nhưng với tinh thần thép đã thể hiện trước Bosnia, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một kỳ tích tiếp theo.

Về phía Bosnia, HLV Sergej Barbarez bày tỏ sự thất vọng nhưng cũng dành lời khen cho đội nhà: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt và tuân thủ chiến thuật trong phần lớn thời gian. Thẻ đỏ đáng lẽ phải là bước ngoặt của chúng tôi, nhưng Mỹ đã phòng ngự xuất sắc và ghi một bàn thắng đẳng cấp. Đó là sự khác biệt của những đội bóng lớn" .

HỒ VIỆT