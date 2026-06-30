Chờ đợi sự hấp dẫn của HTV Golf series 2026

Sau 2 mùa giải tổ chức với quy mô và chất lượng giải đấu được nâng tầm, giải golf HTV Swing Cup bước sang mùa 3 với diện mạo hoàn toàn mới - HTV Golf series 2026, hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Trong cuộc họp báo diễn ra vào 30-6 tại sân golf Palm Sông Bé, BTC cho biết sân chơi không chỉ dừng lại với một giải đấu, mà sẽ trở thành một tour đấu nhiều chặng.

Quang cảnh buổi họp báo

Cùng với một số chương trình thể thao mang thương hiệu như: Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình, giải đua xe Ô tô địa hình HTV Challenge…, HTV còn có hệ thống giải Golf Swing Cup cũng gây được tiếng vang lớn.

Tiếp nối thành công từ 2 giải trước, HTV đã phối hợp cùng HTV-TMS, Golf Pro và các sân golf đồng hành tổ chức mùa giải thứ ba. Theo đó, chặng 1 sẽ diễn ra trên sân golf Palm Sông Bé trong 2 ngày 10 và 11-9 với sự tham gia của hàng chục CLB khắp cả nước.

Chặng Sông Bé sẽ cho phép các golfer được xem là chuyên nghiệp, đang làm HLV hoặc Caddy tại các sân golf, học viện golf được phép tham dự. Đây là thay đổi đáng chú ý nhất so với HTV Swing Cup 2 mùa đầu tiên, nhằm tạo sự cạnh tranh hấp dẫn hơn, đồng thời giúp các CLB thuận lợi hơn trong việc chiêu mộ thành viên.

Giải sẽ thi đấu theo thể thức đồng đội đối kháng (Match play). Ngày đầu tiên đấu Fourball và ngày chung kết đấu Single Match. Các golfer được chia thành 4 bảng theo dải Handicap, với bảng A là những Single mạnh nhất trong cộng đồng golf phong trào tại Việt Nam.

HTV Golf series 2026 cũng sẽ tiếp tục được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao cùng các nền tảng số của HTV, tiếp tục là một sự kiện quan trọng trong hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp của HTV.

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