Chịu thiệt về tài chính Messi vẫn thu nhập cao hơn 21 đội MLS

Lionel Messi là cầu thủ được trả lương cao nhất tại MLS trong năm thứ 3 liên tiếp.

Hiệp hội cầu thủ bóng đá MLS cho biết hôm thứ Tư, mức lương cơ bản của Messi là 12 triệu USD. Con số được tăng lên nhờ hợp đồng với MLS, kéo dài đến mùa giải 2025, bao gồm các khoản tiền thưởng tiếp thị. So với mức lương trung bình tại MLS được đảm bảo là 649.120 USD, đã tăng 9,2% so với mức 594.389 USD vào tháng 5-2024, thì thu nhập của Messi là rất “khủng”. Đặc biệt hơn khi xét đến việc 21 đội MLS khác trong năm nay có tổng quỹ lương thấp hơn những gì siêu sao 38 tuổi nhận được.

Tuy nhiên, những gì mà nhà vô địch thế giới và đang giữ kỷ lục 8 lần thắng Quả bóng vàng chỉ là.. số lẻ so với Cristiano Ronaldo được trả ở Saudi Arabia. Nếu căn cứ vào mức lương cơ bản 12 triệu USD/năm của Messi tại Inter Miami, thì anh đang kém đến… 17 lần so với những gì siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha nhận ở Al Nassr - tương đương hơn 210 triệu USD/năm. Và có lẽ, Messi sẽ không thiệt thòi đến vậy nếu anh nhận lời gia nhập một đội bóng Saudi Pro League cách đây 2 năm, khi ở thời điểm vào năm 2023, từng có thông tin một đội bóng của Saudi Arabia sẵn sàng trả cho anh hơn 450 triệu USD/mùa. Cần lưu ý rằng, con số này gần bằng tổng mức lương của tất cả 902 cầu thủ đã ký hợp đồng tại MLS trong năm nay, vào khoảng 586 triệu USD, đã tăng 12,9% so với năm 2024.

Cũng theo công bố mới đây, Inter Miami của Messi đứng đầu MLS về tổng quỹ lương là 46,8 triệu USD tính đến ngày 23-5, tăng so với mức 41,7 triệu USD vào cuối mùa giải trước. Mức lương của Miami gấp đôi so với tất cả các đội khác ngoại trừ Toronto (34,1 triệu USD) và Atlanta (27,6 triệu đô la). Cincinnati đứng thứ tư với 23,2 triệu USD, tiếp theo là nhà vô địch LA Galaxy (22,9 triệu USD)… San Diego đứng thứ 10 với 20 triệu USD. Montreal có quỹ lương thấp nhất trong số 30 đội của giải đấu, chỉ dưới 12 triệu USD.

Vào tháng 4, trong bài trả lời phỏng vấn của mình, Messi tin rằng trình độ của MLS đang tiếp tục tăng lên, nhưng anh cũng chỉ ra rằng một số hạn chế về đội hình và mức lương nghiêm ngặt là một hạn chế của MLS. “Tôi nghĩ nếu giải đấu cho phép đưa thêm nhiều cầu thủ vào, vì đang có nhiều hạn chế, giải sẽ còn phát triển hơn nhiều”, Messi nhấn mạnh.

LINH SƠN