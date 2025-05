Chính thức ra mắt giải golf chuyên nghiệp Royal’s Cup 2025

Ngày 8-5, tại Royal Long An Golf & Country Club, giải Royal’s Cup 2025 thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), đã chính thức được công bố tổ chức.

Công bố ra mắt giải golf chuyên nghiệp Royal’s Cup 2025 sáng 8-5.

Đây là sự kiện thể thao quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ khai trương sân golf 27 hố đạt chuẩn quốc tế của Royal Long An Golf & Country Club, dự kiến diễn ra vào ngày 31-5. Giải do Royal Long An Golf & Country Club phối hợp tổ chức cùng Royal Golf và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), khẳng định tầm vóc và cam kết đồng hành phát triển golf chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Royal’s Cup 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 3-6 đến 5-6 tại sân Royal Long An Golf & Country Club, quy tụ 120 golfer chuyên nghiệp. Sân chơi này hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo sân chơi cạnh tranh lành mạnh và kết nối cộng đồng golf chuyên nghiệp trên cả nước. Đối tượng tham dự giải gồm các vận động viên chuyên nghiệp thuộc hệ thống thi đấu VGA Tour; các vận động viên nghiệp dư có Handicap Index không vượt quá 5.0, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và đẳng cấp của giải.

Các vận động viên sẽ thi đấu 3 vòng, mỗi vòng 18 hố (tổng cộng 54 hố). Sau 36 hố, sẽ chỉ còn 50 người chơi có kết quả tốt nhất (bao gồm các trường hợp hòa) được quyền tiếp tục thi đấu để tìm ra nhà vô địch xứng đáng. Với tổng cơ cấu giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, Royal’s Cup 2025 được đánh giá là một trong những giải đấu có giá trị giải thưởng hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cao nhất trong hệ thống VGA Tour năm nay.

Ông Hồ Trần Tuấn - Trưởng Ban tổ chức giải - chia sẻ thông tin về Royal’s Cup 2025.

Ông Hồ Trần Tuấn - Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết: “Royal’s Cup 2025 không chỉ là một giải đấu chuyên nghiệp quan trọng, mà còn đánh dấu sự kiện ra mắt sân golf 27 hố đạt chuẩn quốc tế của chúng tôi. Royal Golf mong muốn không ngừng đóng góp vào sự phát triển phong trào golf chuyên nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, nơi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng”.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) và Royal Golf đã đạt được thỏa thuận hợp tác đồng hành để phát triển chuỗi giải golf chuyên nghiệp, chính thức đưa Royal’s Cup trở thành một phần của hệ thống VGA Tour. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị trong hành trình thúc đẩy và nâng tầm phong trào golf chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Dương (Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam - VGA) chia sẻ: “Sự kiện Royal’s Cup 2025 là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của golf chuyên nghiệp Việt Nam. VGA đánh giá cao tầm nhìn và sự đầu tư bài bản của Royal Long An Golf & Country Club trong việc tổ chức các giải đấu có tính chiến lược, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao chuyên nghiệp, cũng như nâng cao giá trị sân chơi cho cộng đồng golfer”.

Royal Long An Golf & Country Club là dự án sân golf 27 hố tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi huyền thoại golf Sir Nick Faldo. Không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích golf, nơi đây còn kết hợp với khu nghỉ dưỡng 5 sao, cung cấp dịch vụ và tiện ích hiện đại, chỉ cách TPHCM khoảng 50km về phía Tây Nam. Đặc biệt, Club House rộng gần 3.000m² và khu lưu trú sang trọng là những điểm nhấn của khuôn viên hệ sinh thái.

NGUYÊN PHƯƠNG