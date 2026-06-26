Chiến thắng muộn màng của Thổ Nhĩ Kỳ

Ở cuộc đối đầu chỉ còn tính thủ tục khi Mỹ đã sớm lấy vé đi tiếp, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng hết hy vọng đua tranh. Tuy nhiên, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nên chuyện bất ngờ khi thắng 3-2 chung cuộc nhờ vào bàn quyết định vào cuối trận.

Thổ Nhĩ Kỳ kịp giành chiến thắng an ủi trước khi về nước với vị trí cuối bảng D.

Ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã làm nổ tung cầu trường với bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc ở biên trái được Trusty kết thúc bằng cú sút hiểm hóc tung lưới đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Bàn thắng sớm của Mỹ càng làm cho trận đấu sôi nổi hơn, Thổ Nhĩ Kỳ tăng tốc khi vào thế không còn gì để mất. Phút 11, Guler ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 từ cú dứt điểm chân trái sau pha phối hợp trung lộ.

Hai bàn thắng sớm hứa hẹn trận đấu bùng nổ với nhiều bàn thắng khi mà đôi bên cùng thi đấu nhanh, ăn miếng trả miếng và đầy cống hiến. Đại diện châu Âu đã vượt lên dẫn 2-1 ở phút 31, lần này đến từ cú đệm bóng cận thành của Kokcu.

Những điều chỉnh ở hiệp hai từ các khu kỹ thuật nhằm gia tăng sức tấn công, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ cần trận thắng an ủi thì Mỹ hướng đến thành tích toàn thắng như đồng chủ nhà Mexico đã làm dù rằng có nhiều thay đổi ở đội hình. Ngay vào đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa 2-2 từ pha lập công của Berhalter.

Thế trận tấn công tiếp tục được hai đội duy trì, có nhiều thời điểm tuyển Mỹ thi đấu áp đảo. Đội chủ nhà suýt có bàn thắng thứ 3 khi cú sút của Pulisic đưa bóng trúng cột dọc đối phương vào phút 63.

Những tưởng trận đấu khép lại với kết quả hòa thì đến phút bù giờ cuối cùng (90+7), Thổ Nhĩ Kỳ đã giành trọn 3 điểm nhờ vào bàn thắng muộn của Ayhan.

Trận thắng muộn không giúp Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện vị trí cuối bảng chung cuộc, còn Mỹ dù thua nhưng cũng ngôi đầu vẫn thuộc về họ sau 2 trận toàn thắng trước đó.

QUỐC CƯỜNG