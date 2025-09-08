Chiến thắng mang tính “giải tỏa” cho đội tuyển Đức và Florian Wirtz

Florian Wirtz tỏa sáng giúp tuyển Đức đánh bại Bắc Ailen 3-1 tại vòng loại World Cup.

Tuyển Đức bước vào trận đấu dưới áp lực sau trận thua bất ngờ 0-2 trước Slovakia trong trận mở màn vòng loại hôm thứ Năm - trận thua sân khách đầu tiên trong lịch sử ở vòng loại World Cup. HLV Julian Nagelsmann sau khi kêu gọi các học trò thể hiện cảm xúc trước trận đấu, đã thực hiện năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Và dù Serge Gnabry đã giúp đội chủ nhà có một khởi đầu mạnh mẽ với bàn mở tỷ số chỉ sau bảy phút, nhưng đội tuyển Đức đã bị gỡ hòa ở giữa hiệp một khi Isaac Price ghi bàn từ một quả phạt góc. Tuyển Đức tỏ ra thiếu tốc độ, sự linh hoạt và ý tưởng trong hiệp một, và họ rời sân trong những tiếng la ó và huýt sáo.

Nhưng hai sự thay đổi người của Nagelsmann ngay sau phút thứ 60 đã chứng tỏ tầm quan trọng. Maximilian Beier và Nadiem Amiri mang đến sự ổn định và năng lượng cho đội chủ nhà trước khi họ kết hợp ghi bàn tám phút sau đó - Beier chạy chỗ đón đường chuyền dài của David Raum khiến thủ môn Bailey Peacock-Farrell của Bắc Ailen bối rối, tạo điều kiện cho Amiri ghi bàn. “Hôm nay tôi rất có động lực vì chúng tôi cần phải cải thiện mọi thứ sau trận đấu vừa qua”, Amiri chia sẻ.

Pha đá phạt tuyệt đẹp thành bàn cũng giúp Florian Wirtz tự tin trở lại sau khởi đầu thất vọng ở Liverpool.

Ba phút sau, Wirtz bước lên thực hiện một quả đá phạt sau khi Amiri bị phạm lỗi và tung ra một cú sút hoàn hảo, bóng đi qua hàng rào vào lưới. Bàn thắng của Wirtz đã giúp chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp của Đức, đồng thời xoa dịu nỗi lo ban đầu rằng họ có thể bỏ lỡ World Cup lần đầu tiên kể từ khi không được tham dự vào năm 1950. Wirtz, người chơi trận đấu trước người hâm mộ tại quê nhà Cologne, chia sẻ với kênh RTL của Đức: “Chúng tôi biết trận đấu vừa qua là một thảm họa và chúng tôi muốn làm tốt hơn nữa. Đó là một màn trình diễn tốt mà chúng tôi chắc chắn có thể phát huy”.

Sau khi phải đối mặt với những lời chỉ trích về khởi đầu chậm chạp tại CLB mới Liverpool, Wirtz đã thể hiện cảm xúc thực sự trong màn ăn mừng sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp. “Đó là một giải đấu khác, một loại hình bóng đá khác. Tôi rất vui khi được ở đó”, cựu sau Leverkusen chia sẻ về những trải nghiệm đầu tiên của mình tại Ngoại hạng Anh. “Tôi không biết khi nào mình sẽ ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB, hy vọng là ở trận đấu tiếp theo, nhưng chắc chắn sẽ đến lúc nào đó”.

Mặc dù chiến thắng trước Bắc Ailen vẫn chưa hoàn hảo, nhưng đó là một bước đi đúng hướng cho đội tuyển Đức và giúp giảm bớt áp lực cho Nagelsmann. Đức đang đứng thứ ba Bảng A, sau Slovakia và Bắc Ailen. Sáu điểm ở loạt trận quốc tế vào tháng tới là điều bắt buộc đối với thầy trò Nagelsmann.

PHI SƠN