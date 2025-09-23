Chỉ thành công một nửa

Hai đại diện xuất sắc của Việt Nam là Nam Định FC và CAHN vừa có khởi đầu thuận lợi ở vòng bảng AFC Champions League Two (trước đây là Cúp C2 châu Á). Nam Định đánh bại đội bóng đang xếp thứ 2 ở giải vô địch Thái Lan là Ratchaburi với tỷ số 3-1, trong khi CAHN thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn khi hòa 2-2 trên sân của Bắc Kinh Quốc An, đội hiện xếp thứ 3 tại giải Ngoại hạng Trung Quốc.

Đó là màn trình diễn áp đảo hoàn toàn khi CAHN tung đến 29 cú sút cầu môn so với chỉ 11 của đội chủ nhà, kiểm soát bóng lên đến 60% và chỉ có những sai lầm cá nhân của thủ môn Filip Nguyễn mới khiến CAHN để mất chiến thắng.

Những kết quả vang dội ấy vừa đem đến niềm vui nhưng cũng không ít tranh cãi, chủ yếu nằm ở việc cả 2 đội đều thành công nhờ sử dụng đội hình phần lớn là ngoại binh. Nam Định tung ra sân đến 10 cầu thủ có gốc nước ngoài, bao gồm Việt kiều và nhập tịch trong khi con số phía CAHN là 6.

Trên thực tế, Nam Định lẫn CAHN đều cố gắng tận dụng tối đa quy định không hạn chế ngoại binh của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thế nên họ không sai, ngược lại còn đáng được nhận những lời khen về sự nhạy bén cũng như quyết tâm đầu tư để chinh phục các đỉnh cao châu lục.

Cần phải nhìn nhận một sự thật là bóng đá Việt Nam tính trên mọi cấp độ, chưa từng có bất kỳ danh hiệu châu Á nào. Thành tích cao nhất là ngôi á quân tại U23 châu Á 2018 cũng như lần vào bán kết U19 châu Á 2016. Có thể khẳng định, vinh quang chưa thể đến trong tương lai gần.

Tiền vệ Hồng Duy (phải) cùng CLB Nam Định thi đấu ở AFC Champions League Two. Ảnh: P.MINH

Tuy nhiên, ở cấp CLB thì hoàn toàn khác. Becamex Bình Dương (bây giờ là Becamex TPHCM) và Hà Nội FC từng vào đến bán kết Cúp C2 khá thuyết phục. Sự khác biệt chính là từ việc các giải cấp CLB châu Á không hạn chế ngoại binh, và nếu có đủ năng lực để mua sắm, các CLB Việt Nam sẽ đạt được sự cân bằng với những đối thủ đến từ các quốc gia hàng đầu châu lục.

Mặt khác, thành công của những CLB cũng góp phần vào sự phát triển chung. Nếu liên tục lọt vào bán kết hay tốt hơn là vô địch, thì thứ hạng của bóng đá Việt Nam sẽ tăng, qua đó tăng số suất dự các giải châu lục của Việt Nam, bao gồm cả việc góp mặt ở Cúp C1 châu Á.

Nam Định thi đấu cùng lúc ở giải vô địch Đông Nam Á lẫn cúp châu Á; và nếu họ tiến xa ở cả 2 giải đấu vừa tầm này thì tính ra mỗi mùa giải của họ sẽ phát sinh đến trên dưới 20 trận quốc tế, tăng tổng trận mỗi năm lên gần 50, có lợi cho cầu thủ Việt nếu được ra sân. Có thêm trận đấu thì sẽ có thêm nguồn tài trợ và tiền thưởng thi đấu, đây là khoản đầu tư “lợi cả đôi đường”.

Tuy nhiên, thành công trên đấu trường quốc tế sẽ trọn vẹn nếu như các CLB hàng đầu của chúng ta có sự hài hòa và dũng cảm tăng số suất thi đấu cho cầu thủ nội để họ có thêm sự cọ xát quốc tế, điều mà ngay chính các tuyển thủ quốc gia cũng chưa chắc có được một cách thường xuyên.

ĐĂNG LINH