Chelsea xuất phát như một ứng cử viên vô địch Premier League?

Chelsea đã trải qua một mùa giải đầy ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, với việc giành vé dự Champions League, vô địch Conference League và đăng quang tại FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, liệu đội bóng trẻ trung này có đủ sức thách thức ngôi vương Premier League sau nhiều năm chờ đợi kể từ lần cuối vô địch vào năm 2017?

Thành công tại Club World Cup: Bệ phóng hay áp lực?

Vô địch Club World Cup là một thành tựu đáng kinh ngạc, đặc biệt khi họ vượt qua PSG trong trận chung kết. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Paul Merson tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng vô địch Premier League của Chelsea: “Giành Club World Cup là một chuyện, nhưng vô địch Premier League là một thử thách hoàn toàn khác. Chelsea cần sự ổn định đáng kinh ngạc, điều mà tôi chưa thấy ở đội hình trẻ trung của họ”. Ông nhấn mạnh rằng Premier League không có trận đấu nào dễ dàng, và việc duy trì phong độ cao hàng tuần là yếu tố then chốt để cạnh tranh ngôi vô địch. Theo Merson, mục tiêu thực tế hơn cho Chelsea là bảo vệ suất dự Champions League và nhắm đến thêm một danh hiệu cúp.

Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ, phong cách huấn luyện của Enzo Maresca – được gọi là “Maresca-ball” – đã dần định hình và trở nên hấp dẫn. Đặc biệt, từ tháng Tư, khi Chelsea chỉ thắng một trong bốn trận trước đó, Maresca đã điều chỉnh hệ thống chiến thuật, giúp đội bóng thắng 13/15 trận cuối mùa. Trong giải Club World Cup, ông còn thử nghiệm việc sử dụng toàn bộ cầu thủ không phải thủ môn, tạo nên sự linh hoạt đáng kể.

Một số thay đổi chiến thuật nổi bật bao gồm việc để Reece James đá cặp với Moises Caicedo ở hàng tiền vệ, giúp Enzo Fernandez tự do hơn trong vai trò tấn công. Các hậu vệ biên như Marc Cucurella và Malo Gusto được giữ rộng thay vì bó vào trong, trong khi Cole Palmer tỏa sáng ở vị trí chạy cánh phải thay vì chơi ngay sau tiền đạo. Đặc biệt, Chelsea đã áp dụng lối chơi chuyền dài hiệu quả trước PSG, tận dụng tốc độ và sức mạnh để vượt qua lối pressing đặc trưng của đối thủ. Phong cách kiểm soát bóng của Maresca giờ đây không chỉ chắc chắn mà còn mang tính giải trí cao.

Mùa trước, Chelsea gặp khó khăn khi Nicolas Jackson dính chấn thương, và Christopher Nkunku không thể lấp đầy khoảng trống. Cole Palmer cũng sa sút phong độ trong giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, với sự bổ sung Joao Pedro và Liam Delap, hàng công của Chelsea giờ đây trở nên đáng gờm. Bộ ba này ghi tổng cộng 32 bàn ở Premier League mùa trước, cho thấy tiềm năng hủy diệt. Vấn đề còn lại là làm sao để Maresca phân bổ thời gian thi đấu hợp lý, đảm bảo cả ba cầu thủ đều hài lòng.

Hàng thủ: Lỗ hổng cần khắc phục

Thủ môn Robert Sanchez từng bị cổ động viên Chelsea la ó vì những sai lầm trong việc xử lý bóng bằng chân. Với năm lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua – con số cao nhất Premier League mùa trước – nhiều người cho rằng anh không đủ tầm để giúp Chelsea vô địch. Cựu danh thủ Carragher thậm chí còn nhận xét Sanchez chỉ phù hợp cho một đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Sanchez đã có màn trình diễn ấn tượng tại Club World Cup, giữ sạch lưới bốn trận và giành giải Găng tay Vàng nhờ sáu pha cứu thua trong trận chung kết. Những quả phát bóng dài chính xác của anh cũng gây khó khăn cho PSG.

Dù sở hữu đội hình trị giá 1,5 tỷ bảng, Chelsea vẫn thiếu một trung vệ kỳ cựu, theo nhận định của Merson. Chấn thương của Levi Colwill càng khiến vấn đề này trở nên cấp bách. HLV Maresca đã công khai bày tỏ mong muốn chiêu mộ thêm một trung vệ, nhưng ban lãnh đạo Chelsea dường như không đồng tình. Với các lựa chọn như có sẳn như Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Jorrel Hato, Josh Acheampong và Aaron Anselmino, đội bóng tự tin vào chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, việc thiếu một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm ở hàng thủ có thể là rào cản lớn khi cạnh tranh ở Premier League.

Chelsea có lịch thi đấu dễ thở ở đầu mùa, bắt đầu bằng trận gặp Crystal Palace trên sân nhà vào, tiếp theo là các đối thủ như West Ham, Fulham và Brentford. Họ cũng chỉ phải di chuyển 341 dặm sau các trận đấu châu Âu, một lợi thế lớn. Tuy nhiên, sau mùa giải kéo dài 64 trận và chỉ có ba tuần chuẩn bị, nguy cơ kiệt sức là điều đáng lo ngại. Hai chiến thắng trước Bayer Leverkusen và AC Milan trong giai đoạn tiền mùa giải cho thấy Chelsea vẫn duy trì được phong độ, nhưng liệu họ có đủ sức bền cho cả mùa?

LONG KHANG