Chelsea trước sự trở lại của Mourinho: Đúng lúc hay không?

HLV Bồ Đào Nha vẫn là một nhân vật khổng lồ, ngay cả trong trạng thái mệt mỏi hiện tại, khi ông quay về Stamford Bridge với đội bóng thứ 4 khác từng đến đây. Sự so sánh với những ngày vinh quang của Mourinho sẽ rõ ràng khi ông quay về cùng Benfica, nhưng ban lãnh đạo Chelsea vẫn kiên định đứng sau người đàn ông hiện tại của họ.

Chỉ những nhà vô địch giải đấu mới được treo ảnh trên tường phòng Drake Suite tại Stamford Bridge. Căn phòng được đặt tên theo Ted Drake – người dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch đầu tiên – và trưng bày hình ảnh của hàng loạt huyền thoại câu lạc bộ: Carlo Ancelotti rạng rỡ, Antonio Conte hôn cúp Premier League, và như Enzo Maresca chắc chắn đã nhận thấy khi xuất hiện trong phòng có đến 3 bức ảnh của vị HLV mà sự trở lại mới nhất gợi lên những hoài niệm về thời kỳ Chelsea là đội bóng đáng sợ nhất nước Anh.

Đây là sự trở lại của "Người Đặc Biệt". Đang đến cùng Benfica và chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Trong khi đó, Maresca lại khơi dậy ít sự ấm áp hơn. Ông đã đưa Chelsea trở lại Champions League, cùng với việc vô địch Conference League và FIFA Club World Cup, nhưng không được người hâm mộ hát tên và bị huýt sáo sau thất bại 1-3 trước Brighton vào thứ Bảy.

Có rất nhiều tiếng ồn kể từ cuối tuần, phần lớn tập trung vào việc hai thất bại liên tiếp tại giải đấu trước Man United và Brighton không phải là cách chuẩn bị lý tưởng cho Mourinho. Chelsea vẫn hoàn toàn ủng hộ Maresca, nhưng đây là tuần quan trọng. Maresca đúng khi kêu gọi bình tĩnh, nhưng ông biết rằng áp lực đang tăng cao trước khi Chelsea tiếp Benfica vào tối thứ Ba và Liverpool vào thứ Bảy.

Liệu Maresca có bao giờ sánh ngang với Ancelotti, Conte, Drake và Mourinho? Vị HLV người Italy nói rằng ông hài lòng vì có ảnh của mình với Club World Cup tại sân tập. Chelsea vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc đua vô địch, ngay cả sau khi chi hàng tỷ bảng, và cần phản ứng tích cực trước Benfica sau thất bại trước Bayern Munich ở trận mở màn Champions League, nhưng nỗi lo lắng đang bị thổi phồng.

Đã có một số nghi ngờ về các quyết định gần đây của Maresca. Ông đã phòng ngự cực đoan sau khi Robert Sánchez bị đuổi khỏi sân trước Man United, lập tức thay Pedro Neto và Estevao, và nhút nhát sau khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ khi Chelsea đang dẫn trước Brighton. Người ta cho rằng Maresca phải tận dụng tốt hơn đội hình sâu và tài năng.

Thông điệp đến từ băng ghế huấn luyện. Maresca phải dũng cảm hơn. Nhưng cũng có sự thông cảm cho Maresca. Danh sách chấn thương ngày càng dài là yếu tố rõ ràng. Cole Palmer vắng mặt vì vấn đề háng, Liam Delap nghỉ dài hạn ở hàng công, hàng loạt trung vệ chấn thương và Maresca nói rằng Moises Caicedo, Joeo Pedro và Santos là những nghi ngờ cho trận gặp Benfica.

Áp lực đang lộ rõ. Champions League tăng thêm gánh nặng và không thể quên rằng Chelsea không có pre-season (tập huấn đầu mùa) đúng nghĩa vì Club World Cup. Họ ít được nghỉ ngơi. Palmer đã mang vấn đề háng suốt một năm và cần nghỉ nhiều hơn. Caicedo cũng trông kiệt sức nhưng tiền vệ dự bị của anh, Essugo, vừa phẫu thuật chấn thương đùi.

Có lẽ cần một chút bình tĩnh. Maresca phải đưa ra quyết định chọn lọc tốt hơn – đã đến lúc tin tưởng hơn vào hai bản hợp đồng lớn hè này, Garnacho và Gittens – và xoay vòng nhiều hơn, nhưng đây chưa phải khủng hoảng. Các khoảng cách rất nhỏ. Chelsea suýt thắng Brentford, chỉ để ngủ quên ở pha ném biên dài. Họ chỉ cần ngừng tặng quà. Bốn trong năm thất bại gần nhất đến khi chơi với 10 người.

"Không có lý do gì để hoảng loạn", Maresca nói. Ông có sự ủng hộ từ thượng tầng. Behdad Eghbali, đồng chủ sở hữu và thành viên đội ngũ tuyển mộ đã đến khu vực phòng thay đồ sau trận Brighton. Không có cuộc điều tra, chỉ là lời nhắc nhở rằng đây chỉ là khoảnh khắc thử thách khác cho đội trẻ để vượt qua. Maresca sẽ được cho thời gian để có ảnh của mình trên tường.

Dự đoán Chelsea vs Benfica

Mourinho ở tuổi 62 đã đối đầu với đội bóng cũ Chelsea 14 lần trên mọi đấu trường, nhưng chỉ thắng bốn trận (hòa 3, thua 7). Thực tế, Mourinho chưa thắng trận nào trong bảy lần gần nhất, và chiến thắng cuối cùng là tháng 2-2018 khi Man United thắng 2-1 tại Premier League. Mourinho từng ăn mừng chiến thắng ở lần trở lại đầu tiên tại Stamford Bridge cùng Inter Milan tháng 3-2010, nhưng kể từ đó, ông chưa thắng trận nào trong sáu chuyến làm khách tại đây (hòa 2, thua 4).

Lịch sử gần đây không ủng hộ Benfica. Họ không thắng tám trận liên tiếp trước các đội Anh (hòa 3, thua 5) – chiến thắng cuối cùng cách đây một thập kỷ với tỷ số 3-1 trước Tottenham tại Europa League. Hơn nữa, họ không giữ sạch lưới ở bất kỳ trận nào trong 18 cuộc đối đầu gần nhất với các đội Anh.

Thất bại trước Bayern ở lượt 1 khiến Chelsea đang ở chuỗi thua dài nhất lịch sử tại giải đấu này (ba trận), dù họ chưa thua trận sân nhà nào ở giai đoạn vòng bảng/lượt trận Champions League kể từ tháng 9-2019 (thua 0-1 Valencia), với bảy thắng và bốn hòa kể từ đó. Chelsea đang sa sút, nhưng họ có thể tự tin nhờ thành tích xuất sắc trước Benfica. Blues đã thắng cả bốn trận chính thức trước đối thủ Bồ Đào Nha – bao gồm chiến thắng 4-1 sau hiệp phụ ở vòng 16 Club World Cup. Tổng tỷ số các trận là 9-3 nghiêng về Chelsea.

Đội Hình Dự Kiến Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández, Estêvão, Pedro Neto, Tyrique George. Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Heorhii Sudakov, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis.

LONG KHANG