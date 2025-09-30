Ngay khi đến Chelsea vào năm 2004, Jose Mourinho đã tự xưng là Người đặc biệt, mặc dù vẻ hào nhoáng đó đã phai nhạt sau hai thập kỷ khi ông trở lại Stamford Bridge vào thứ Ba cùng Benfica.

Chelsea - Benfica: Mourinho trở lại Chelsea gợi lại những kỷ niệm xưa

HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố ông "khiêm tốn" và "vị tha" hơn những ngày này, nhưng trong bài phát biểu tại Benfica, ông vẫn nhấn mạnh rằng mặc dù bị đánh giá là gặp khó khăn trong những năm gần đây, ông đã dẫn dắt hai đội bóng vào chung kết châu Âu. Mang về những đêm vinh quang và danh hiệu cho Benfica là sứ mệnh mới của vị chiến lược gia 62 tuổi này, sau khi ông bị Fenerbahce, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, sa thải vào tháng 8.

Mourinho đã vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan, cũng như ba chức vô địch Ngoại hạng Anh trong hai nhiệm kỳ tại Chelsea và La Liga cùng Real Madrid. Giờ đây ông là một "người nổi tiếng" hơn hẳn những gì các đội bóng Bồ Đào Nha thường thấy trên băng ghế huấn luyện.

Chủ tịch Benfica, Rui Costa đã tìm đến Mourinho để củng cố vị thế của mình trong cuộc bầu cử CLB sắp tới vào tháng 10. Costa khẳng định: "Mourinho là HLV của Benfica bởi vì chúng tôi tin rằng ông ấy có đủ năng lực để dẫn dắt một CLB như của chúng tôi". Chiến thắng dễ dàng 3-0 trước AVS trong lần ra mắt thứ hai trên cương vị HLV, 25 năm sau lần đầu tiên ông dẫn dắt Benfica, tiếp theo là trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Rio Ave, và chiến thắng 2-1 trước Gil Vicente vào thứ Sáu.

Giống như Mourinho, Chelsea đã sa sút phong độ trong những năm gần đây, khi Manchester City và Liverpool thống trị nước Anh. Tuy nhiên, The Blues đã giành chức vô địch Club World Cup mùa hè này và Conference League, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài bốn năm và giành được danh hiệu đầu tiên kể từ khi Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản vào năm 2022.



"Đã có một sự thay đổi lớn với những khoản đầu tư điên rồ và một vài năm dường như họ đã mất phương hướng", Mourinho nói tuần trước. "Trong vài năm, mọi thứ thật khó khăn. Đối với một người yêu mến CLB, điều đó thật khó khăn".

Ba ngón tay của Mourinho

Mourinho có mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ Chelsea, đặc biệt là trong nhiệm kỳ đầu tiên tại CLB. Ông đã tạo nên tinh thần "chúng ta chống lại họ" khi các nhà phê bình chỉ trích The Blues vì ​​chi tiêu quá tay dưới thời cựu Chủ tịch Roman Abramovich.

Mourinho đã ném huy chương Ngoại hạng Anh và áo khoác của mình vào đám đông tại Stamford Bridge sau khi giành chức vô địch liên tiếp vào tháng 4-2006 bằng chiến thắng 3-0 trước Manchester United. Tuy nhiên, khi ông trở lại cùng Quỷ đỏ vào tháng 3-2017, một số cổ động viên Chelsea đã hô vang "Judas", và sau đó ông còn dẫn dắt đối thủ của The Blues là Tottenham.

Mourinho giơ ba ngón tay lên sau thất bại tại FA Cup với Man United để nhắc nhở người hâm mộ Chelsea về ba chiếc cúp Ngoại hạng Anh mà ông đã mang về cho họ. "Nếu người hâm mộ tuyệt vời với tôi, thì tuyệt vời. Nếu họ không tuyệt vời, điều đó cũng không sao cả, nhưng tôi rất vui khi được trở lại", Mourinho nói, người có thể sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt, ít nhất là lúc đầu.

Không còn xa lạ với những trò hề trên đường biên hay việc gây hấn với cổ động viên đối phương, liệu sự đón tiếp đó có được duy trì hay không có thể phụ thuộc vào diễn biến của đêm diễn. Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng tại Champions League sau khi để thua ở các trận mở màn (Benfica thua Qarabag và Chelsea thua Bayern Munich).

HOÀNG HÀ