Chạy bộ từ Quảng Ngãi đến với thành phố mang tên Bác

Sáng 28-8, anh Nguyễn Tấn Cư (49 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn thành hành trình chạy bộ dài hơn 800km trong 17 ngày, về đến Hội trường Thống Nhất (TPHCM) đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Anh Nguyễn Tấn Cư cầm cờ Tổ quốc trước Hội trường Thống Nhất, hoàn thành chặng đường chạy bộ 800km Quảng Ngãi - TPHCM. Ảnh: HOÀNG VĂN

Khởi hành từ Quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) vào lúc 3 giờ sáng 11-8, anh Cư – hiện là nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh – đã bền bỉ băng qua các cung đường ven biển, đèo núi miền Trung, mỗi ngày chạy trung bình 50km. Một trong những chặng khắc nghiệt nhất là đèo Cả, nơi anh phải đối mặt với mưa lớn, dốc cao và những khúc cua hiểm trở.

Một buổi sáng 28-8 ở TPHCM

Anh cho biết hành trình này không nhằm chứng minh thành tích, mà là một thử thách của ý chí và tinh thần, để khẳng định bản thân có thể vượt qua giới hạn chính mình: “Khó khăn không phải là rào cản – đó là thử thách để ta kiên trì và quyết tâm bước tiếp.”

Sáng ngày 28-8, anh Cư đã vào nội thành TPHCM, hoàn thành những cây số cuối cùng. Ảnh: HOÀNG VĂN

Ngày 28-8, hành trình khép lại, nhưng dư âm mà anh để lại không chỉ nằm ở những con số: 17 ngày, 800km, hàng chục ngọn đèo, hàng ngàn bước chân. Đó còn là một câu chuyện của ý chí, nghị lực và niềm tin, truyền cảm hứng để mỗi người thêm vững vàng trước khó khăn, dám mơ lớn, dám thử thách, dám bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Niềm vui thật khó tả khi anh vượt qua bản thân, chinh phục một chặng đường mới

NGUYỄN TRANG