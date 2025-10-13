Charles Oliveira từ Favela: Sau các kỷ lục kết liễu và Submission là Max Holloway và UFC White House

Trưa hôm qua, Chủ nhật 12-10-2025, tại sự kiện UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot, võ sĩ người Brazil Charles “Do Bonx” Oliveira đã có màn quay trở lại ngoạn mục trong Bát giác đài khi đánh bại “Game thủ” Mateusz Gamrot bằng Submission với đòn face-crank.

Oliveira và đòn face-crank khiến Gamrot phải đập tay xin thua

Chiến thắng ở phút thứ 2 và giây thứ 48, trong hiệp 2 của sự kiện còn được gọi là UFC Rio (diễn ra tại Bát giác đài Farmasi Arena (Rio de Janeiro, Brazil - quê nhà của Oliveira) bằng đòn thế face-crank trong tư thế nằm nghiêng, đã khiến Gamrot phải đập tay xin đầu hàng, giúp Oliveira quay trở lại ngoạn mục sau khi để thua 3/5 trận đấu gần đây nhất.

Kết quả Submission này đã cũng giúp võ sĩ có biệt danh là “Do Bronx” (vì đến từ khu ổ chuột Favela ở Brazil) đào sâu kỷ lục thắng kết liễu trong Bát giác đài của UFC với 21 lần, trong đó có 17 lần thắng bằng Submission (cũng là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu khác”). Thậm chí là, anh cũng đang bất bại khi thượng đài tại quê nhà Brazil của mình.

Sau chiến thắng để duy trì kỷ lục và màn quay trở lại, Oliveira đã hướng ngay đến mục tiêu Max Holloway và chiếc đai BMF của anh này: “Trận Oliveira vs Holloway để tranh chiếc đai BMF. Hãy cùng xúc tiến nó đi. Cho dù có phải đấu theo điều kiện của Max. Được thôi, nếu không phải là ở Brazil, tôi vẫn sẵn sàng thượng đài ở bất kỳ đâu trên thế giới!”.

“Nếu có thể thượng đài vào tháng 3 (tháng 3 năm sau, năm 2026), đó hẳn sẽ là thời điểm lý tưởng nhất. Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời”, Charles “Do Bronx” hào hứng nói về mục tiêu tiếp theo của mình, đấu với “Blessed” Holloway để tranh đai BMF (đai Holloway giành lấy từ tay của Justin Gaethje và đã bảo vệ thành công trước Dustin Pirier).

Võ sĩ 33 tuổi người Mỹ có quê ở Honolulu (là người gốc Hawaii bản địa và có cả dòng máu Samoa trong cơ thể của mình) tỏ ra rất hoan nghênh quyết định của Oliveira, nhưng vẫn tuyên bố rằng là, đối thủ người Brazil - nếu như muốn thượng đài phải tuân thủ theo các điều kiện của anh: “Chúng tôi đã nghe lời thách đấu rồi nhé. Rất là thú vị đấy...”.

“...Chính ra thì, chúng tôi đã từng có lịch sử đối đầu. Thậm chí là, Charles vẫn còn đang phàn nàn rằng, anh ta để thua trong trận thượng đài đầu tiên vì một chấn thương nào đó. Vậy tôi nghĩ là, chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó ngay bây giờ. Nhưng chúng ta chỉ thượng đài theo các điều kiện của tôi mà thôi nha”, Holloway đưa ra tuyên bố cho biết.

Trong quá khứ hồi 10 năm về trước, Oliveira đã từng đấu Holloway ở sự kiện “UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira” diễn ra vào ngày 23-8-2015. Và trong trận đấu hồi năm đó, sau một pha tấn công khi nỗ lực take-down đối phương, Oliveira bị đau cổ hoặc vai và buộc phải bỏ cuộc. Sau đó, trọng tài tuyên chiến thắng TKO dành cho Holloway ngay hiệp 1.

Chấn thương sau đó được miêu tả là "một vết rách nhỏ ở thực quản". Oliveira buộc phải nhập viện ngay trong ngày. Sau khi kiểm tra tổng quát ở Bệnh viện Saskatoon, bác sĩ cho biết anh này không gặp chấn thương quá nghiêm trọng và được xuất viện ngày hôm sau, không trải qua ca phẫu thuật nào. Kể từ đó, Oliveira và Holloway chưa từng tái ngộ...

Trong một hoạt động mới nhất, Oliveira cũng vừa đăng tải ở trên tài khoản X của mình dòng trạng thái: “White House. Aloha (xin chào theo tiếng Hawaii)”. Dòng trạng thái có lẽ xác định anh sẽ tham gia UFC White House vào năm sau đã thu hút 11 ngàn lượt thả tim và hơn 137 ngàn lượt xem. Sau Alex Pereira, Oliveira khiến UFC Brazil hào hứng trở lại.

Đ.Hg.