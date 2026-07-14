Chăm sóc thể trạng và phục hồi cho vận động viên

Ngày 14-7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM, lễ ký kết hợp tác nghiên cứu và công bố dự án khoa học nghiên cứu hệ vi sinh đường ruột và phục hồi vận động viên 84 ngày đã diễn ra trang trọng.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phối hợp triển khai dự án. Ảnh: THANH TÙNG

Sự kiện được tổ chức, đánh dấu sự phối hợp triển khai giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Hội Khoa học TDTT Việt Nam và công ty TNHH TM DP Đông Phương Oriphamed, qua đó giới thiệu một hướng nghiên cứu tiên phong về hệ vi sinh đường ruột, phục hồi và quản lý thể trạng vận động viên (VĐV).

Dự án nghiên cứu hệ vi sinh đường ruột và phục hồi vận động viên 84 ngày được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa, nhằm theo dõi và đánh giá một số chỉ số liên quan đến sức khỏe đường ruột, miễn dịch, phục hồi, thành phần cơ thể và các chỉ báo hỗ trợ huấn luyện VĐV trong 84 ngày. Từ đó, hướng đến xây dựng dữ liệu thực tế phục vụ công tác chăm sóc, phục hồi và quản lý thể trạng cho VĐV của TPHCM.

Đông đảo các huấn luyện viên, VĐV TPHCM tham dự lễ ký kết và nghe giới thiệu về dự án. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cho biết: Thể thao hiện đại không chỉ là câu chuyện của riêng kỹ thuật hay giáo án huấn luyện, mà đằng sau mỗi thành tích là sự hội tụ của nhiều lĩnh vực: y học thể thao, sinh lý học, dinh dưỡng, công nghệ, khoa học giấc ngủ, tâm lý, sinh cơ, khoa học dữ liệu...

"Để nâng cao thành tích bền vững cho VĐV, phải tiếp cận hệ thống sinh học hoàn chỉnh, nơi các yếu tố tiêu hóa, miễn dịch, chuyển hóa, giấc ngủ và khả năng thích nghi luôn tác động qua lại lẫn nhau. Dự án này được triển khai theo tư duy đa ngành đó. Chúng tôi kỳ vọng nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu khoa học xác thực về mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột với khả năng phục hồi sức khỏe và hiệu quả tập luyện cho VĐV", ông Đại Nghĩa nói thêm.

Dịp này, 3 đơn vị đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung quan trọng như: phối hợp lựa chọn VĐV hoặc nhóm khách thể phù hợp tham gia nghiên cứu theo tiêu chí chuyên môn, điều kiện sức khỏe, điều kiện huấn luyện; tổ chức thu thập, theo dõi và đánh giá các nhóm chỉ số theo đề cương nghiên cứu: sức khỏe đường ruột, điểm tổng hợp tiêu hóa, miễn dịch, phục hồi, giấc ngủ, mệt mỏi, đau mỏi cơ, khả năng hoàn thành buổi tập, cân nặng, vòng eo, thành phần cơ thể và các chỉ báo chuyên môn khác; phối hợp cấp phát, quản lý, theo dõi việc sử dụng sản phẩm nghiên cứu theo đúng quy trình chuyên môn, hồ sơ sản phẩm, điều kiện bảo quản và hướng dẫn sử dụng được thống nhất...

Các thành viên nhóm nghiên cứu dự án. Ảnh: THANH TÙNG

Thời gian thiết kế nghiên cứu dự kiến là 84 ngày với các mốc theo dõi chính gồm D0 (khởi đầu), D28 (thiết lập lại), D56 (hồi phục) và D84 (cân bằng) hoặc các mốc khác theo đề cương chuyên môn được nhóm nghiên cứu và các bên thống nhất.

NGUYỄN ANH