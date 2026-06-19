CH Czech vs Nam Phi 1-1: Adam Hloek kiến tạo, Michal Sadilek mở tỷ số, Teboho Mokoena hạ thủ môn Matej Kovar chia điểm kịch tính

⚽Phút thứ 6, Adam Hloek kiến tạo, Michal Sadilek dứt điểm chính xác, sớm mở tỷ số 1-0 cho CH Czech:

CH Czech liên tục tấn công nhưng không thể có được bàn thắng:

⚽Phút 83, Pavel Sulc để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Nam Phi hưởng penalty. Tiền đạo Teboho Mokoena tận dụng tốt cơ hội đánh bại thủ môn Matej Kovar gỡ hòa 1-1 cho Nam Phi:

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⚽ Bàn thắng:

CH Czech: Sadilek 6’ ()

Nam Phi: Mokoena 83' (penalty)

HẢI LINH (tổng hợp)