Cầu thủ Qatar nhận án kỷ luật nặng vì làm gãy chân đồng nghiệp

Tiền vệ Assim Madibo của Qatar nhận án kỷ luật cấm thi đấu 5 trận từ Ủy ban Kỷ luật FIFA sau pha vào bóng nghiêm trọng khiến Ismael Kone bên phía chủ nhà Canada gãy chân tại vòng bảng World Cup 2026.

Tiền vệ Assim Madibo bị FIFA cấm thi đấu 5 trận vì phạm lỗi nguy hiểm với đồng nghiệp Canada

Theo thông báo của FIFA hôm 24-6 (giờ địa phương), Madibo bị xác định có hành vi thuộc nhóm “chơi xấu nghiêm trọng” theo Bộ luật Kỷ luật của tổ chức này. Án phạt được áp dụng cho các trận đấu chính thức của Qatar và tiền vệ 29 tuổi đã nghỉ thi đấu 1 trận khi Qatar gặp Bosnia & Herzegovina ở lượt trận cuối bảng B. Theo quy định, phần còn lại của án kỷ luật với Madibo sẽ được chuyển sang các trận đấu chính thức tiếp theo của Qatar.

Sự cố xảy ra ở phút 53 trong trận đấu giữa Qatar và Canada trên sân BC Place hôm 18-6. Trong nỗ lực tranh chấp bóng, Madibo thực hiện pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau vào chân Ismael Kone. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, quyết định được nâng lên thành thẻ đỏ trực tiếp vì mức độ nguy hiểm của tình huống.

Cú va chạm khiến Kone ngã xuống sân trong đau đớn. Tiền vệ 24 tuổi của Canada nhanh chóng được đội ngũ y tế chăm sóc trước khi được đưa tới bệnh viện tại Vancouver. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy cả xương chày lẫn xương mác ở chân trái và phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp. Dù ca mổ thành công, Kone buộc phải nói lời chia tay World Cup 2026 khi Canada bước vào vòng loại trực tiếp.

Ở thời điểm xảy ra pha phạm lỗi, Madibo dường như chưa nhận thức hết hậu quả. Chỉ khi biết đối thủ bị gãy chân nghiêm trọng, tiền vệ đang khoác áo Al Duhail mới ôm đầu thất thần và rời sân trong nước mắt. Chiếc thẻ đỏ của anh cũng là lần thứ 2 Qatar mất người trong trận đấu đó, sau khi Homam Ahmed bị truất quyền thi đấu từ hiệp 1, khiến đại diện đến từ Tây Á chỉ còn 9 cầu thủ trên sân.

Án phạt của FIFA khiến Madibo không thể tham dự trận cuối vòng bảng gặp Bosnia và Herzegovina. Thiếu vắng tiền vệ quan trọng này, Qatar nhận thất bại 1-3 và khép lại chiến dịch World Cup 2026 ở vị trí cuối bảng B với vỏn vẹn 1 điểm.

Đối mặt với sự chỉ trích và án phạt nặng nề, Madibo vẫn có hành động được đánh giá cao sau sự cố. Vài ngày sau vụ va chạm, anh đã đến bệnh viện thăm Kone. Hình ảnh do Hiệp hội Bóng đá Qatar công bố cho thấy tiền vệ Canada ngồi xe lăn nhưng vẫn tươi cười khi gặp lại đồng nghiệp Qatar. Cả 2 ôm nhau đầy xúc động, khép lại sự cố đáng tiếc bằng tinh thần fair-play, dù hậu quả của pha bóng ấy sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của Kone.

HỮU THÀNH