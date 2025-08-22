Cầu thủ La Liga phản đối Barcelona gặp Villarreal tại Mỹ

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) tuyên bố họ phản đối việc đưa trận đấu giữa Barcelona và Villarreal đến Miami (Mỹ) vào tháng 12, sau khi đội trưởng của 20 đội bóng La Liga đã họp vào thứ Năm.

AFE cho biết việc La Liga thiếu đối thoại và thông tin liên quan đến việc đưa trận đấu đến Mỹ khiến đề xuất này không thể được chấp thuận. “Được sự ủng hộ của đội trưởng các câu lạc bộ La Liga, AFE phản đối việc tổ chức một trận đấu tại giải đấu bên ngoài Tây Ban Nha”, Hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố. “Các đội trưởng của tất cả các đội đã họp vào thứ Năm để thảo luận về yêu cầu, như đã được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) công bố vào đầu tháng 8, về việc tổ chức một trận đấu bên ngoài quốc gia, đã được đệ trình lên UEFA và FIFA. AFE đã yêu cầu một báo cáo chi tiết từ giải đấu để thông báo cho các cầu thủ về tình hình và lắng nghe ý kiến ​​của họ. Trong phản hồi của mình, giải đấu chỉ thông báo cho chúng tôi về tiến độ của quá trình phê duyệt”.

“Trong bối cảnh này, do thiếu đối thoại và thông tin được cung cấp, việc khởi xướng một dự án do La Liga thúc đẩy và được RFEF phê duyệt mà không có bất kỳ thông tin nào là thiếu tôn trọng các cầu thủ, vì nó liên quan đến những thay đổi ở cấp độ thể thao, bên cạnh việc phải đi ra nước ngoài với tư cách là người lao động trong khuôn khổ một giải đấu quốc nội”, AFE nhấn mạnh thêm.

La Liga đã cố gắng đưa một trận đấu đến Mỹ kể từ năm 2018, với Barca, Villarreal, Girona và Atletico Madrid là những câu lạc bộ đã sẵn sàng tổ chức một trận đấu ở nước ngoài tại một số thời điểm. Một rào cản lớn dường như đã được vượt qua vào đầu tháng này khi RFEF cuối cùng đã đồng ý đưa yêu cầu lên UEFA và FIFA - các cơ quan quản lý bóng đá ở châu Âu và toàn cầu - để trận đấu trên sân nhà của Villarreal với Barca, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần bắt đầu từ ngày 20-12, được tổ chức tại sân vận động Hard Rock.

Kế hoạch này vẫn cần sự ủng hộ của cả UEFA và FIFA, mặc dù cả hai tổ chức này vẫn chưa đưa ra bình luận, cũng như Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Liên đoàn Bóng đá Bắc Mỹ (CONCACAF).

Tuyên bố của AFE, được đưa ra sau khi Real Madrid cũng phản đối mạnh mẽ kế hoạch này. “Chúng tôi đoàn kết”, tuyên bố của AFE cho biết thêm. “Chúng tôi muốn sự tôn trọng và minh bạch. Với thông điệp này, AFE yêu cầu các tổ chức Tây Ban Nha liên quan cung cấp tất cả thông tin về một dự án có thể làm thay đổi giải đấu. Đây là vấn đề đòi hỏi phải đối thoại, đàm phán và thống nhất trước với tất cả các bên liên quan, và về cơ bản là với những người chơi chính, chính là chúng tôi”.

THANH TUẤN