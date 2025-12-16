Cầu thủ dự bị lập công, U22 Việt Nam vào chung kết

U22 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết diễn ra chiều 15-12. Cả hai bàn thắng đều được ghi bởi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Văn Thuận và Thanh Nhàn.

Trận đấu khởi đầu với thế trận khá cân bằng, khi hai đội đều nhập cuộc thận trọng và tỏ ra dè chừng trước thực lực của nhau. Dù lấn lướt về thành tích đối đầu trong quá khứ, U22 Việt Nam vẫn đối diện một U22 Philippines rất khác so với trước đây, sở hữu lực lượng đồng đều và giàu thể lực nhờ nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Trước đối thủ như vậy, HLV Kim Sang-sik chủ động điều chỉnh đội hình xuất phát, tăng cường quân số ở khu vực trung tuyến nhằm kiểm soát thế trận và hạn chế rủi ro. Trên hàng công, chỉ mình Đình Bắc được bố trí đá cao, đóng vai trò “chim mồi”, liên tục di chuyển rộng để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên. Các cầu thủ như Văn Khang, Phi Hoàng, Viktor Lê, Xuân Bắc, Minh Phúc và Quốc Cường tập trung tranh chấp, giữ nhịp và làm chủ khu vực giữa sân.

Đình Bắc giữa vòng vây hậu vệ Philippines Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở bên kia sân, U22 Philippines cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình như ở vòng bảng. Vì thế, trong suốt 45 phút đầu tiên, hàng công của cả hai đội ít có cơ hội thâm nhập sâu vào vòng 16m50 của nhau. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về U22 Việt Nam ở cuối hiệp 1, khi Văn Khang có pha xử lý tinh tế rồi dứt điểm chân trái xuyên qua hai hậu vệ, nhưng thủ môn Philippines vẫn kịp thời cản phá.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì, khi hai đội luôn có đầy đủ quân số tổ chức phòng ngự bên phần sân nhà mỗi khi mất bóng. Philippines bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội và một phần cũng nhằm giảm áp lực từ bài tấn công nhanh của đội bóng áo đỏ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam vui mừng sau bàn thắng của Thanh Nhàn Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhận thấy thời cơ, HLV Kim Sang-sik quyết định rút Viktor Lê để tung tiền đạo Thanh Nhàn vào sân, tăng cường khả năng bứt tốc và hỗ trợ Đình Bắc trong những tình huống tấn công nhanh. Tiếp đó, lần lượt Thái Sơn và Văn Thuận được tung vào sân để điều chỉnh lại miếng đánh từ giữa sân.

Quyết định hợp lý của ông Kim nhanh chóng mang lại thành quả. Phút 88, Văn Thuận đóng vai "thần tài" cho U22 Việt Nam với bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành. Hàng thủ Philippines như suy sụp từ bàn thua trên. Đối phương tiếp tục mất tập trung và nhận bàn thua thứ 2 không lâu sau đó từ pha dứt điểm của Thanh Nhàn.

Thắng 2-0 chung cuộc, U22 Việt Nam vào tranh chung kết với U22 Thái Lan. Trận chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 18-12.

QUỐC CƯỜNG