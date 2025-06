Cầu thủ châu Âu lo lắng vì thời tiết nóng tại Mỹ

Cầu thủ Paris Saint-Germain dùng mọi cách làm mát sau chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid vào Chủ Nhật

Man.City đang chuẩn bị cho trận đầu tiên với đại diện đến từ Morocco, Wydad AC tại sân vận động Lincoln Financial ở Philadelphia vào thứ Tư. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông, khi nhiệt độ dự kiến ​​sẽ vượt quá 30 độ C. Những ngày qua, đội của HLV Pep Guardiola đã tổ chức các buổi tập luyện dài trong cái nóng thiêu đốt của Florida - buổi tập vào thứ Sáu tuần trước kéo dài gần 2 giờ trong nhiệt độ vượt quá 32 độ C.

Tuy nhiên Tijjani Reijnders, một tiền vệ tân binh của Man.City, thừa nhận rằng các cầu thủ rất cảnh giác với cái nóng mùa hè, nhưng khẳng định họ sẽ sẵn sàng cho mọi điều kiện thi đấu: “Sẽ rất khó khăn. Có rất nhiều đội bóng mạnh trong giải đấu và thời tiết rất nóng. Chúng tôi đang dần quen với điều đó và chúng tôi sẽ sẵn sàng cho thứ Tư. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Điều này không có gì khác biệt”.

Cầu thủ người Hà Lan không phải là duy nhất nói rằng họ phải chiến đấu với cái nóng. Nhà vô địch Champions League, Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid vào Chủ Nhật tại Rose Bowl ở Pasadena, California - nơi nhiệt độ dao động quanh mức 32 độ C. “Điều đó là không thể”, tiền vệ Marcos Llorente của Atletico nói với các phóng viên sau trận đấu. “Trời nóng khủng khiếp. Ngón chân tôi đau nhức, móng tay tôi đau nhức. Tôi không thể dừng lại hoặc bắt đầu. Cuối cùng, thật không thể tin được. Vì mọi người đều như nhau nên không có gì phàn nàn”.

HLV của PSG, Luis Enrique cũng đồng ý khi nói rằng giờ bắt đầu trận đấu vào giữa trưa đã cản trở trận đấu: “Trận đấu rõ ràng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Thời điểm này rất tuyệt đối với người hâm mộ châu Âu, nhưng các đội bóng đang phải chịu đựng tại Mỹ”.

Real Madrid đã tập luyện lần đầu tiên tại trại huấn luyện của họ Florida vào Chủ Nhật, khi chuẩn bị cho trận mở màn với đội bóng Saudi Arabia, Al Hilal vào thứ Tư. Trong buổi tập luyện dưới nhiệt độ cao, người ta nhìn thấy tân HLV Xabi Alonso đang dùng tay vẩy nước và phải dùng đá viên để hạ nhiệt.

FIFA đã có các giao thức dành cho giải đấu FIFA Club World Cup trong điều kiện thời tiết nóng kể từ năm 2014, nhưng quy trình này chỉ cho phép “nghỉ giải lao để làm mát”, nghĩa là các cầu thủ có thể uống thêm nước một lần trong mỗi hiệp nếu nhiệt độ trung bình của sân vượt quá 32 độ C. Trong kỳ Copa America diễn ra tại Mỹ cùng thời điểm này vào năm ngoái, đã xảy ra 2 trường hợp mất nước do nhiệt.

