Cầu lông TPHCM giành 5 HCV và đứng đầu tại giải vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2025

VĐV trẻ thi đấu có thành tích sẽ thêm cơ sở được đầu tư phát triển dài hơi trong tương lai. Ảnh: VBF

Cầu lông trẻ vẫn có cơ hội phát triển

Các trận từng nội dung nhóm tuổi U9, U11, U13, U15, U17 khép lại tranh tài tại trên sân đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) ngày 29-6 đã để lại nhiều điều chia sẻ từ nhà tổ chức. Ở đó, đông đảo giới chuyên môn nhìn nhận, cầu lông Việt Nam vẫn có những cơ hội phát triển riêng và không thiếu đơn vị đầu tư xây dựng lực lượng từ cơ sở.

“Nhìn vào giải đấu, chúng tôi thấy lực lượng của 40 đơn vị cả nước đã tham gia tranh tài. Từ đó để thấy, công tác đào tạo VĐV cầu lông trẻ được nhiều đơn vị rất chú trọng. Tự con số về lực lượng đoàn và số VĐV tham gia đã nói lên tất cả”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên trao đổi.

Năm nay, giải đấu đã có 659 tay vợt tham gia tranh tài từng nội dung theo nhóm tuổi quy định. Chỉ có 5 đơn vị đăng ký lực lượng ít nhất là Đắk Lắk (1 VĐV), Ninh Thuận (3 VĐV), Sơn La (3 VĐV), Cần Thơ (2 VĐV), Gia Lai (4 VĐV). 35 đơn vị còn lại đều cử lực lượng đông đảo thi đấu. Đơn cử các đơn vị không nhiều thế mạnh như đoàn Kon Tum hay Quảng Ngãi vẫn cử lực lượng nhiều VĐV tham gia. Cầu lông trẻ Kon Tum đã tranh tài 29 tay vợt trong các nhóm tuổi còn Quảng Ngãi có 30 VĐV thi đấu.

Bộ phận chuyên môn Liên đoàn cầu lông Việt Nam luôn theo sát các giải đấu trẻ để nắm bắt đầy đủ sự đầu tư, phát triển của nhiều đơn vị về công tác này. Ảnh: VBF

“Điều đáng khích lệ là mỗi đơn vị có nguồn lực về đầu tư khác nhau nhưng trên hết, khi đã đào tạo cầu lông trẻ thì họ đều tích cực phát triển chuyên môn và tạo điều kiện tối đa cho VĐV của mình thi đấu. Khi có nhiều VĐV trẻ được ra sân, chúng tôi sẽ thấy được thêm những VĐV có triển vọng phát triển tương lai”, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà chia sẻ.

Những tấm huy chương quyết định

Có thêm VĐV trẻ tham dự thì việc tìm thêm lực lượng mới khả thi hơn cho nhà quản lý môn cầu lông. Ảnh: VBF

Dĩ nhiên, các đơn vị có truyền thống đào tạo trẻ môn cầu lông như Thái Bình, TPHCM, Ninh Bình, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội… vẫn giữ được ưu thế. Nhóm tay vợt lọt vào chung kết từng nội dung theo mỗi nhóm tuổi đều thuộc các đơn vị mạnh kể trên. “Việc đào tạo huấn luyện VĐV cầu lông trẻ đều phải thực hiện theo lộ trình dài. Các đơn vị có truyền thống với cầu lông trẻ đã thực hiện hệ thống huấn luyện kinh nghiệm nhiều năm vì vậy, bất ngờ rất khó có thể xảy ra trên sân đấu”, cựu HLV trưởng Chu Việt Bắc của đội tuyển cầu lông Việt Nam theo dõi giải từng bày tỏ.

Năm nay, đội cầu lông trẻ TPHCM chiếm ưu thế vượt trội bằng việc tham gia 50 tay vợt tranh tài đủ từng nội dung. Khép lại chương trình thi đấu, VĐV cầu lông TPHCM giành 5 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ để đứng nhất chung cuộc. Việc VĐV trẻ của TPHCM đã lọt vào 7 trận chung kết phản ánh rõ về khả năng chuyên môn áp đảo từ các tay vợt đơn vị này. Những tấm HCV của cầu lông trẻ TPHCM đạt được nhờ kết quả của Nguyễn Hoàng Tấn Phát (đơn nam U11), Nguyễn Hoàng Tấn Phát/Đặng Cửu Phúc Thịnh (đôi nam U11), Ngô Nhật Khánh (đơn nam U15), Nguyễn Tấn Nghĩa/Phạm Ngọc Minh (đôi nam U15), Lê Minh Tân/Phan Tiến Duy (đôi nam U17).

Đứng sau đội cầu lông trẻ TPHCM là Thái Bình với 4 HCV, 1 HCĐ và Bắc Giang (3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ). Ban tổ chức đã ghi nhận tại nội dung đơn nam và đơn nữ của nhóm tuổi U17, gương mặt Hoàng Tiến Đạt (Hà Nội) và Phạm Thị Trúc An (Thái Bình) chiến thắng giành HCV thuyết phục sau các trận chung kết của mình. Tiến Đạt thắng Nguyễn Ngọc Hiếu Bằng (Hải Phòng) tại trận chung kết nam quyết định còn Trúc An thắng Hồ Ngọc Trúc Ngân (TPHCM) tại trận chung kết nữ. Đánh giá từ giới chuyên môn, từng tay vợt đang có sự trưởng thành. Vì lẽ đó, Tiến Đạt và Trúc An giành ngôi vô địch hoàn toàn là kết quả xứng đáng để họ khẳng định chuyên môn của bản thân qua quá trình đã nỗ lực phấn đấu.

MINH CHIẾN