Canada vs Qatar 6-0: Cyle Larin khai bàn, Jonathan David xuât thần cú hattrick, Saliba lập công, Al Mannai phản lưới nhà, Canada tạm dẫn đầu bảng B

⚽Phút 16, Jonathan David tung cú volley, thủ môn Mahmud Abunada cản phá nhưng để bóng bật ra, Cyle Larin chớp thời cơ đá bồi mở tỷ số 1-0.

⚽Phút 29, Jonathan David tiếp tục tung cú volley đẹp mắt từ ngoài vòng cấm phá lưới Qatar, nhân đôi cách biệt 2-0:

Phút 30, Homad Al Amin bị thẻ đỏ do phạm lỗi với Tajon Buchanan vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

⚽Phút bù giờ hiệp 1, Cyle Larin đánh đầu rất căng, thủ thành Mahmud Abunada để bóng bật ra và Jonathan David hoàn tất cú đúp, qua đó Canada dẫn trước 3-0:

⚽Phút bù giờ hiệp 2, lần nữa Jonathan David lại tỏa sáng với cú dứt điểm cận thành, hoàn thành cú hattrick. Chủ nhà Canada nâng tỷ số 6-0:

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⚽ Bàn thắng: Cyle Larin 16', Jonathan David 29', 45+3', 90+2', Saliba 64', Al Mannai 75' (phản lưới nhà)

♦️ Thẻ đỏ:

Qatar: Al Amin 33', Madibo 53'

MINH BẢO (tổng hợp)