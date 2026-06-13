WORLD CUP 2026

Canada suýt có bàn gỡ hòa, Laryea nỗ lực sút bóng, Vasilj đỡ bóng, hậu vệ Kolasinac phá bóng dội trúng xà ngang bật ngược ra

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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Đỡ bóng Sút bóng Phá bóng Gỡ hòa Xà ngang Canada Trúng Hậu vệ Bật Ngược

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