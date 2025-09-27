Cách Alonso đang biến đổi lối chơi của Mbappé tại Real Madrid

Kylian Mbappé đứng sang một bên, mỉm cười và chờ đợi trong khi Xabi Alonso ca ngợi anh khi trả lời báo chí sau trận đấu. Mbappé đã ghi hai bàn – và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận – khi Real Madrid đánh bại Marseille 2-1 tại Champions League.

Triển vọng thành công của Real Madrid mùa này – bắt đầu từ việc thắng trận derby với Atletico Madrid vào thứ Bảy và kết thúc bằng việc nâng cao các danh hiệu lớn vào tháng Năm – chủ yếu nằm trên vai hai người đàn ông này, Mbappé và Alonso.

Hãy tưởng tượng: một tiền đạo Pháp, được truyền cảm hứng bởi một HLV đầy sức hút, nâng tầm lối chơi để giành Champions League mong đợi từ lâu, và được thắng QBV. Điều đó đã xảy ra với Ousmane Dembélé, sau khi tỏa sáng cho Paris Saint-Germain của Luis Enrique. Tại sao Mbappe không thể lặp lại công thức đó vào năm 2026 với Madrid của Alonso?

Kylian Mbappé đã hoàn toàn chấp nhận triết lý của Xabi Alonso kể từ khi cựu tiền vệ Madrid tiếp quản vai trò HLV vào mùa hè.

Luis Enrique đã rèn luyện tài năng Dembélé thành một tiền đạo toàn diện, không ngừng nghỉ, một ngôi sao vị tha khi không có bóng. Đó là quá trình mà ông chưa bao giờ hoàn thành với Mbappé, người đã rời Paris đến Madrid năm 2024. "Khi tấn công, cậu là thần thánh. Không ai giống cậu", Luis Enrique từng nói nổi tiếng với Mbappé, trong một cuộc trò chuyện được ghi lại cho bộ phim tài liệu mang tên (dịch từ tiếng Tây Ban Nha) "Nhưng ngày cậu không tấn công, cậu phải là cầu thủ hay nhất lịch sử ở phòng ngự", ông tiếp tục. "Đó là lãnh đạo. Đó là Michael Jordan."

Đó là một trong những câu hỏi lớn nhất, chưa được trả lời xung quanh dự án mới của Alonso: liệu ông có thể thành công nơi Luis Enrique thất bại, thuyết phục Mbappé – người ghi 44 bàn ở mọi đấu trường mùa trước, nhưng thường trông thờ ơ với phòng ngự – trở thành cầu thủ đó cho Real Madrid.

Cho đến nay, mọi thứ đang tốt đẹp.

Để dẫn chứng một thống kê: trong sáu trận LaLiga mùa này, Mbappé đã có 15 lần giành lại bóng. Đó là 2,5 lần mỗi trận, so với 36 lần ở tất cả 34 trận mùa trước, tức 1,06 lần mỗi trận. Trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol vào thứ Bảy, khán giả Bernabéu đã reo hò nhiệt liệt khi Mbappé chạy nước rút trở về – ở phút 73, khi Madrid đã dẫn hai bàn – để ngăn chặn một pha phản công tiềm năng của đối thủ, giành bóng trong phần sân nhà trước khi chuyền an toàn về cho thủ môn Thibaut Courtois.

Đó cũng là bằng chứng rằng anh đang chấp nhận tầm nhìn của Alonso. "Xabi muốn chúng tôi giành lại bóng nhanh hơn", Mbappé nói tuần trước. "Tôi làm những gì ông chủ yêu cầu. Ông ấy muốn pressing cao, giành bóng cao trên sân và sau đó chúng tôi có thể tạo cơ hội. Chúng tôi sẽ quen dần và điều đó sẽ giúp đội giành cúp... Tôi muốn giúp đội. Dù ghi bàn, pressing hay kiến tạo, tôi muốn giúp đội."

Tiền đạo này đã chứng kiến đội Madrid mất cân bằng mùa trước dưới thời Carlo Ancelotti, thất bại khi điểm yếu phòng ngự bị lộ trước các đội hàng đầu như Barcelona (tổng tỷ số qua bốn trận ở mọi đấu trường: 16-7 nghiêng về Barça), hoặc Arsenal ở tứ kết Champions League (tổng hai lượt: 5-1 cho Arsenal). Và anh dường như đã chấp nhận rằng cần thay đổi.

Một số chỉ số cho thấy sự thay đổi trong lối chơi không bóng của Mbappé là dần dần, chứ không phải đột ngột. Ở LaLiga, Mbappé thực hiện 12,47 lần pressing bóng mỗi 90 phút ở mùa 2025-26, so với 12,41 ở 2024-25, theo dữ liệu từ LaLiga Football Intelligence. Pressing cường độ cao của anh chỉ tăng nhẹ, lên 9,39 mỗi 90 phút, so với 8,89 mùa trước. Pressing bóng của Mbappé dẫn đến giành lại bóng là 3,24 mỗi 90 phút ở 2025-26, tương tự 3,49 mỗi 90 phút ở 2024-25. Và tỷ lệ thời gian anh đi bộ trong trận LaLiga vẫn ổn định ở 77%.

Nhưng về điều quan trọng nhất – ghi bàn – Mbappé đã khởi đầu 2025-26 với tốc độ ánh sáng, trái ngược hẳn với 12 tháng trước, khi anh không ghi bàn ở ba trận đầu. Anh đã có chín bàn sau bảy trận, nâng tổng số bàn cho Madrid lên 53 bàn sau 66 trận.

Trong hàng loạt thống kê, Mbappé dẫn đầu. Anh là cầu thủ LaLiga ghi nhiều bàn nhất (bảy, nhiều hơn bất kỳ ai ba bàn), có xG cao nhất (6,1), sút nhiều nhất (34), sút trúng đích nhiều nhất (10) và qua người thành công nhiều nhất (22). Anh cũng đứng thứ hai về key-pass. Một số khía cạnh trong lối chơi của Mbappé bị chỉ trích nhiều nhất mùa đầu ở Tây Ban Nha, như cường độ không bóng và độ tin cậy từ chấm phạt đền, dường như đã được khắc phục. Mbappé bị cản ba quả phạt đền mùa trước. Anh đã thực hiện thành công 4/4 mùa này, bao gồm một quả panenka thư giãn tại Levante hôm thứ Ba.

Thứ Bảy này, Real Madrid làm khách ở derby Madrid. Mùa trước, các cuộc đối đầu giữa hai đội không thể chặt chẽ hơn, với hai trận hòa 1-1 ở LaLiga, và vòng 16 Champions League quyết định bằng luân lưu. "Real đã phát triển so với mùa trước, trong lối chơi tập thể", HLV A.Madrid, Simeone nói. "Họ có cầu thủ quyết định ở khắp nơi trên sân."

Sau derby, nhiều trận đấu với đội mạnh sắp tới: Juventus ở Champions League ngày 22-10, và Barcelona ở LaLiga bốn ngày sau, với Liverpool vào tháng 11, và Manchester City tháng 12. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có ý tưởng rõ hơn về mức độ cách mạng của Real Madrid dưới thời Alonso, và liệu sự biến đổi của Mbappé là ảo ảnh hay điều gì đó thực tế hơn.

LONG KHANG