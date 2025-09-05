Các trận đấu vòng loại World Cup 2026 đáng chú ý

Bolivia, Peru, Nigeria đang chật vật và Italy đang sa sút đối mặt với cuộc chiến khó khăn, nhưng một số đội khác có lý do để lạc quan.

Suriname v Panama

Chỉ có ba suất trực tiếp từ vòng loại CONCACAF World Cup vì Mỹ, Mexico và Canada đã giành vé với tư cách chủ nhà, dù hai đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ vào vòng play-off liên châu lục. Suriname chỉ mới một lần vào vòng cuối và hy vọng khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng khi tiếp Panama tại Paramaribo vào thứ Năm tuần sau. Dưới sự dẫn dắt của cựu thủ môn Hà Lan Stanley Menzo, đội đã leo hạng đều đặn trên bảng xếp hạng FIFA nhờ cho phép các cầu thủ sinh tại Hà Lan gốc Suriname đại diện đội tuyển, với hậu vệ Huddersfield Radinio Balker trong đội hình.

Jamaica v Trinidad và Tobago

Đội bóng của Steve McClaren thắng trận giao hữu hấp dẫn trước Trinidad và Tobago tại sân Gtech Community của Brentford cuối tháng Năm trong Unity Cup, nhưng mọi thứ sẽ nghiêm túc hơn khi hai đội tái đấu tại Kingston vào thứ Tư. Cả hai từng dự World Cup một lần – Jamaica năm 1998 và Trinidad và Tobago năm 2006 – và có cơ hội dẫn đầu bảng đấu gồm Curaçao và Bermuda. Jamaica, đối đầu Bermuda trước vào thứ Sáu, là ứng viên sáng giá với vị trí 70 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng HLV Trinidad Dwight Yorke rất muốn vượt qua người thầy cũ tại Manchester United.

Rumarn Burrell ghi bàn thứ hai cho Jamaica bằng cú đá xe đạp chổng ngược trong chiến thắng 3-2 tại Unity Cup trước Trinidad và Tobago tháng Năm.

Colombia v Bolivia

Đã 31 năm kể từ khi Bolivia thắng tại Colombia, và họ cần lặp lại kỳ tích vào thứ Sáu để nuôi hy vọng giành vé trực tiếp. Với hai vòng cuối trong lịch trình 18 trận khổng lồ của Conmebol – khu vực Nam Mỹ, Colombia sẽ chắc suất vào vòng chung kết nếu thắng tại Barranquilla, dù hòa cũng có thể đủ nếu Venezuela không thắng Argentina cùng ngày. Hy vọng tốt nhất của Bolivia là cán đích thứ bảy để vào play-off liên châu lục. Họ tiếp Brazil đã có vé vào thứ Tư tuần sau.

Uruguay v Peru

Một trận hòa sẽ giúp Uruguay của Marcelo Bielsa giành vé World Cup thứ năm liên tiếp, dù họ thiếu Federico Valverde và Darwin Núñez khi gặp Peru vào thứ Sáu tại Montevideo. Peru chỉ còn hy vọng lọt top bảy nếu thắng, đồng thời trông chờ Bolivia và Venezuela sảy chân. Lần cuối Peru thắng Uruguay trên sân khách là năm 2004 nhờ Nolberto Solano, và họ hy vọng tạo nên cái kết hoành tráng trước Paraguay ở vòng cuối.

HLV Uruguay Marcelo Bielsa phản ứng bên lề sân khi Leandro Paredes của Argentina giữ bóng trong trận vòng loại World Cup tháng Ba.

Paraguay v Ecuador

Tại World Cup 2010, Paraguay bị loại ở tứ kết bởi bàn thắng kịch tính của David Villa và chưa trở lại kể từ đó. Điều này có thể thay đổi dù HLV Gustavo Alfaro để thua Brazil hồi tháng Sáu. La Albirroja có cơ hội định đoạt vé tại Asunción vào thứ Sáu khi gặp Ecuador, đội mà Alfaro từng dẫn dắt tại World Cup trước. Đội của Sebastián Beccacece đã giành vé nhưng muốn giữ vị trí nhì bảng Conmebol trước Brazil.

Israel v Italy

HLV mới của Azzurri, cựu tiền vệ Gennaro Gattuso, được bổ nhiệm sau khi Luciano Spalletti bị sa thải hồi tháng Sáu, đối mặt thử thách lớn để hồi sinh hy vọng dự World Cup lần đầu tiên kể từ 2014 khi bắt đầu nhiệm kỳ trước Estonia vào thứ Sáu. Sân Nagyerdei ở Debrecen, Hungary, sẽ tổ chức trận Italy gặp Israel vào thứ Hai, trước khi hai đội tái đấu tại Udine tháng sau – trận đấu mà thị trưởng thành phố yêu cầu hoãn vì lý do an ninh. Gattuso cần hai chiến thắng để có cơ hội vượt qua Na Uy, đội nhắm chiến thắng thứ năm liên tiếp trước Moldova vào thứ Ba, giành suất trực tiếp.

Hungary v Bồ Đào Nha

Sáu bảng vòng loại châu Âu chỉ có bốn đội, nên không có chỗ cho sai lầm khi các đội khởi động tuần này. Trận Hungary của Dominik Szoboszlai gặp Bồ Đào Nha đầy sao với Cristiano Ronaldo 40 tuổi vào thứ Ba là tâm điểm của hai vòng đầu. Hungary chưa dự World Cup kể từ Mexico 86 và kỳ vọng chấm dứt cơn khát trong bảng đấu có Cộng hòa Ireland và Armenia. Đội của Marco Rossi đến Dublin thứ Bảy trước cuộc đối đầu tại Budapest.

Ai Cập v Burkina Faso

Các Pharaohs dẫn đầu bảng vòng loại châu Phi với năm thắng và một hòa trong sáu trận đầu, sẵn sàng giành vé lần thứ ba. Sau khi tiếp Ethiopia vào thứ Sáu, Ai Cập đến Ouagadougou đối đầu Burkina Faso, và hai chiến thắng sẽ đủ để định đoạt. Mohamed Salah, người chỉ dự World Cup 2018 khi vừa bình phục chấn thương sau va chạm với Sergio Ramos ở chung kết Champions League, quyết tâm không để lặp lại thất bại trước Senegal của Sadio Mané trong loạt sút luân lưu ba năm trước.

Nam Phi v Nigeria

Áp lực đang đè nặng lên Nigeria sau khởi đầu tệ hại. Họ lỡ World Cup 2022 và bước vào vòng bảy với chỉ một chiến thắng. “Siêu đại bàng” hòa cả ba trận sân nhà 1-1 và phải đánh bại Rwanda tại Uyo thứ Bảy trước cuộc đối đầu với đội đầu bảng South Africa tại Bloemfontein ba ngày sau. Tuy nhiên, FIFA chưa quyết định hình phạt với Bafana Bafana vì sử dụng Teboho Mokoena – đáng lẽ bị treo giò vì hai thẻ vàng – trong trận thắng Lesotho tháng Ba.

Paul Onuachu của Nigeria tranh chấp trên không trong trận vòng loại World Cup với South Africa tháng Sáu 2024, kết thúc 1-1.

Cape Verde v Cameroon

Cá mập Xanh – Cape Verde tiến bộ vượt bậc kể từ tứ kết Africa Cup of Nations 2013 và đang có cơ hội lớn dự World Cup đầu tiên. Họ dẫn Cameroon một điểm ở bảng D và tiếp đón Sư tử Bất khuất, đội nhắm suất thứ chín, vào thứ Ba tại Praia sau khi đến Mauritius. Libya và Angola vẫn còn cơ hội, vì bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất trong chín bảng của châu Phi sẽ tranh suất duy nhất vào play-off liên châu lục.

LONG KHANG