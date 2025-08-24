Các tay đua TPHCM giành 10 HCV tại nội dung đường trường giải vô địch trẻ quốc gia

Cua-rơ đội TPHCM 1 và TPHCM 2 đã có tổng 10 ngôi vô địch thi đấu đường trường tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia 2025 đang tổ chức tại phường Hòa Bình (Phú Thọ).

Các cua-rơ trẻ đã thi đấu nội dung đường trường tại phường Hòa Bình (Phú Thọ). Ảnh: CYCLINGNEWS

Nội dung đường trường của giải đã kết thúc ngày 24-8 với các nội dung cuối cùng diễn ra trên đường đua tại Phú Thọ.

Xe đạp trẻ TPHCM có 2 đội TPHCM 1 và TPHCM 2 tham dự giải. Về thành tích chuyên môn, đội TPHCM 1 đạt 6 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ còn đội TPHCM 2 có 4 HCV 7 HCB, 7 HCĐ.

Lâm Thị Thùy Dương (giữa) là cua-rơ xuất sắc của TPHCM 1 tại giải. Ảnh: CYCLINGNEWS

Các tấm HCV của đội xe đạp TPHCM tới từ Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM 1, tính điểm U23 cá nhân nữ), Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM 1, tính giờ cá U23 cá nhân nữ 24km), Lý Bảo Quỳnh (TPHCM 2, 500m tốc độ nữ U17-18), Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM 1, 500m tốc độ U23 nữ), Võ Thị Thủy Tiên (TPHCM 1, 2km cá nhân tính giờ U23 nữ), Lầu Lê Thảo Nhi/Thị Bách (TPHCM 2, 500m bộ đôi tốc độ U23 nữ), Trần Thị Thúy Vân/Trần Thị Ngọc/Lầu Lê Thảo Nhi/Nguyễn Thị Kim Ngọc (TPHCM 2, tính giờ đồng đội U23 nữ 3km), Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM 1, xuất phát đồng hàng U23), đồng đội xuất phát đồng hàng (TPHCM 2).

Vô địch toàn đoàn giải năm nay là đội Vĩnh Long khi giành 19 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Đứng thứ 2 là đội xe đạp trẻ An Giang (9 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ) trong khi hạng 3 là đội Quân đội (7 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ). Đội xe đạp TPHCM 1 có hạng 4 và hạng 5 là đội TPHCM 2. Giải ghi nhận đã có 11 đội giành được huy chương trong các nội dung đường trường đối với nam, nữ. Nội dung đường trường đã thi đấu 52 nội dung theo các nhóm tuổi.

Sau thi đấu đường trường, các cua-rơ sẽ tranh tài nội dung dành cho địa hình.

MINH CHIẾN