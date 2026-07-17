Bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Quả bóng Bạc Nguyễn Đình Bắc

Vào ngày 14-7, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc chính thức ký kết hợp tác với đơn vị quản lý Dentsu Sports Việt Nam - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dentsu Nhật Bản. Đây được xem là giai đoạn mới trong sự nghiệp với tài năng trẻ này.

Đình Bắc chính thức gia nhập vào Dentsu Sports Việt Nam

Được biết, đơn vị đại diện sẽ đồng hành cùng Nguyễn Đình Bắc trong việc xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh, kết nối các đối tác thương mại phù hợp và triển khai các hoạt động truyền thông, cộng đồng theo định hướng dài hạn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh xu hướng quản lý hình ảnh và thương hiệu cầu thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam ngày càng được chú trọng.

Với kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn, Dentsu Sports Việt Nam kỳ vọng sẽ nâng cao vai trò của mình trong lĩnh vực này, mở ra triển vọng mới cho việc quản lý chuyên nghiệp hình ảnh cầu thủ tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ công bố, Nguyễn Đình Bắc cho biết: "Bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn xây dựng hình ảnh cá nhân một cách chuyên nghiệp để có nền tảng phát triển bền vững trong sự nghiệp. Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ giúp tôi có thêm nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân cả trong và ngoài sân cỏ".

Đại diện đơn vị quản lý của Nguyễn Đình Bắc đánh giá đây là một trong những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam, sở hữu chuyên môn tốt, tinh thần cầu tiến và hình ảnh tích cực. Hai bên kỳ vọng sự hợp tác sẽ góp phần xây dựng mô hình phát triển thương hiệu vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Đình Bắc chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Dentsu Sports Việt Nam

Sinh năm 2004, Nguyễn Đình Bắc hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này hiện sở hữu nhiều thành tích ấn tượng như vô địch V-League 2025-2026, Huy chương Vàng SEA Games 33, vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025.

LÊ ANH