WORLD CUP 2026

Brobbey lập công, Gakpo tỏa sáng cú đúp, Isak chọc khe và Elanga phá lưới Hà Lan, rút ngắn tỷ số 1-4 cho Thụy Điển

Phút 17, Dumfries đột phá cánh phải và căng ngang, Brobbey dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho Hà Lan.

⚽Phút 47, Hà Lan tiếp tục tăng sức ép về phía khung thành Thụy Điển. Lại 1 pha tấn công biên, Dumfries tiếp tục "dọn cỗ" và Gakpo dứt điểm chính xác nâng tỷ số 3-0

⚽Phút 54, tiền đạo Thụy Điển Isak để mất bóng, Gakpo cướp bóng, nhanh chóng đột phá và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Lan.

⚽Pha tân công hiếm hoi của Thủy Điển được triển khai, tiền đạo Isak đột phá, thực hiện đường chọc khe và Elanga phá lưới Hà Lan, rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho Thụy Điển:

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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