Bonmati đi vào lịch sử giành Quả bóng Vàng nữ thứ 3 liên tiếp

Aitana Bonmati là nữ cầu thủ đầu tiên được vinh danh Quả bóng Vàng 3 lần liên tiếp.

Riêng ở hạng mục nữ, bắt đầu được trao từ năm 2018, Bonmati là người đầu tiên 3 lần chiến thắng - vượt qua đồng đội Alexia Putellas, người 2 năm liền thắng giải 2021 và 2022- sau khi giành được mọi danh hiệu cấp CLB với Barcelona, ​​dẫn dắt đội giành ‘cú ăn ba’ quốc nội mùa giải trước. Tuy nhiên, lần vinh danh này với Bonmati có vẻ là khá bất ngờ.

Tiền vệ 27 tuổi này đã giành chiến thắng trước đồng đội Mariona Caldentey ở đội tuyển Tây Ban Nha - người đã gia nhập Arsenal vào mùa hè năm ngoái và góp công lớn mang về danh hiệu lớn nhất trong lịch sử đội bóng là Champions League. Người ta cũng kỳ vọng một nữ cầu thủ Anh sẽ giành chiến thắng lần đầu tiên, khi đội tuyển Anh vô địch Euro (đánh bại chính Tây Ban Nha) và Arsenal vô địch Champions League nữ. Tuy nhiên, với 5 cầu thủ Anh trong số 10 ứng cử viên hàng đầu của giải nữ, người đứng đầu là Alessia Russo ở vị trí thứ 3…

Mặc dù Bonmati và Tây Ban Nha thua Anh trong loạt sút luân lưu tại trận chung kết Euro mùa hè năm ngoái, cô vẫn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu - giải đấu mà cô bắt đầu chỉ vài ngày sau khi phải nhập viện vì viêm màng não do virus. Cú sút phạt đền của Bonmati trong loạt luân lưu là một trong hai cú sút bị thủ môn Hannah Hampton của đội tuyển Anh cản phá.

Bonmati nhận giải thưởng từ thần tượng người đồng hương Andres Iniesta.

“Lần thứ 3 liên tiếp ở đây và tôi vẫn không thể tin được”, Bonmati nói sau khi nhận giải thưởng từ huyền thoại người Tây Ban Nha, Andres Iniesta. “Trước hết, xin cảm ơn France Football vì đã trao cho tôi giải thưởng này lần thứ 3. Tôi hoàn toàn có thể là bất kỳ ai trong số các bạn. Tôi nghĩ rằng năm nay, mức độ cạnh tranh rất cao. Các đồng đội của tôi ở đây đều đã có một năm tuyệt vời. Việc nhận giải thưởng này từ Iniesta, người cùng với Xavi là một trong những thần tượng của tôi từ khi tôi còn nhỏ, thực sự rất đặc biệt. Sự nghiệp bóng đá của tôi một phần là nhờ họ”.

Bonmati cũng cho biết buổi lễ rất quan trọng trong nỗ lực hướng tới bình đẳng giới: “Cảm ơn ban tổ chức đã cải thiện sự kiện này hàng năm. Đây là năm đầu tiên chúng tôi có cùng giải thưởng với nam giới, và điều đó rất đáng trân trọng. Sự bình đẳng là điều chúng tôi đã khao khát từ lâu. Hôm nay, chúng tôi đã đạt được điều đó. Xin gửi lời cảm ơn đến Barcelona, đến Chủ tịch Joan Laporta và ban lãnh đạo, đến các đồng đội, đến toàn thể nhân viên... chúng tôi không đơn độc đạt được thành quả này. Đó là nhờ nỗ lực to lớn của cả tập thể. Xin cảm ơn Barcelona. Tôi nợ Barcelona tất cả, đây là CLB của cuộc đời tôi”.

THANH TUẤN