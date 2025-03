Bóng rổ Việt Nam sẵn sàng cho FIBA 3x3 Asia Cup 2025

Sáng 25-3, đội bóng rổ Việt Nam đã lên đường sang Singapore dự giải

FIBA 3x3 Asia Cup (thường gọi là Giải bóng rổ 3x3 vô địch châu Á) là giải đấu được tổ chức thường niên được Liên đoàn bóng rổ thế giới (FIBA) công nhận. Sự kiện năm nay sẽ là giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên mà đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự giải với 17 thành viên (8 vận động viên). Trong đó, Matthew Douglas Van Pelt đảm nhận vị trí HLV trưởng đội nam, cùng các VĐV: Đinh Thanh Tâm, Trần Đăng Khoa, Young Duong Justin, Christopher William Dierker. Đội hình đội nữ dự giải có David John Grice giữ vị trí HLV trưởng, gồm các VĐV: Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Nguyễn Thị Tiểu Duy và Bùi Thu Hằng.

Danh sách đội tuyển bóng rổ Việt Nam dự FIBA 3x3 Asia Cup 2025

FIBA 3x3 Asia Cup 2025 sẽ là lần đầu tiên Việt Nam tái xuất đấu trường này sau 2 năm vắng bóng. Do đã không thi đấu 2 năm, đội tuyển nam Việt Nam xếp vị trí thứ 20 (trên 25 đội), nằm ở bảng D với New Caledonia (21), Turkmenistan (13) và Thái Lan (12). Đội nữ xếp thứ 19 (trên 23 đội), nằm ở bảng C với với Maldives (23), Iran (14) và Kazakhstan (11).

2 đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ phải thi đấu một vòng sơ loại và chỉ có đội nhất bảng mới được đi tiếp vào vòng loại chính thức.

NGUYỄN ANH