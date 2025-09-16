Bóng lăn trở lại trên sân cỏ của công nhân, viên chức cả nước

Chiều 16-9, lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra tại TPHCM, mở màn cho ngày hội thể thao phong trào quy mô lớn nhất cả nước dành cho người lao động.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam được Báo Tuổi Trẻ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VFF phối hợp tổ chức. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là hoạt động có ý nghĩa lớn về tinh thần, văn hóa và gắn kết cộng đồng cho hàng triệu công nhân, viên chức, người lao động trên khắp cả nước.



Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra với thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu của VFF. Gần 40 đội bóng là đại diện cho công đoàn các tỉnh/thành, ngành và doanh nghiệp lớn trên cả nước sẽ tranh tài ở hai khu vực miền Bắc (Hà Nội) và miền Nam (TP.HCM) từ tháng 9 đến tháng 10-2025.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá rất cao giá trị nhân văn mà Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam mang đến. ẢNH: QUANG ĐỊNH

16 đội xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại TPHCM cuối tháng 10. Tổng giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận 200 triệu đồng.

Thay mặt VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh, vai trò của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam không chỉ ở mặt chuyên môn, mà còn là sân chơi lành mạnh giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó tập thể.

Ban Tổ chức chính thức khởi động mùa giải 2025. ẢNH: QUANG ĐỊNH

Còn nhớ mùa giải 2024, sân chơi đã để lại nhiều dấu ấn khi thu hút đông đảo công nhân từ nhiều ngành nghề và có sự đồng hành của các cấp lãnh đạo, địa phương, doanh nghiệp. Đặc biệt, giải còn mang tính nhân văn sâu sắc khi quyên góp 2,1 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xây dựng 40 căn nhà và giúp đỡ 581 trường hợp khó khăn.

Năm nay, giải diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, chỉ còn 34 tỉnh/thành, song các tổ chức công đoàn vẫn tích cực tham gia và tổ chức đội bóng dự giải, qua đó thể hiện nỗ lực không ngừng trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

HỮU THÀNH