Bóng đá Việt Nam xứng danh ‘Vua vòng loại’ châu Á

Đoàn quân của HLV Roland đã khép lại năm 2025 thật hoành tráng với các đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự vòng loại châu Á 2026. Đội U17 Việt Nam đã toàn thắng cả 5 trận và không bị lọt lưới bàn nào để giành ngôi đầu bảng C đầy thuyết phục.

Trước đó đã có 6 đội tuyển của Việt Nam vượt qua vòng loại để ghi tên ở Vòng chung kết châu Á 2026, gồm: U23 Việt Nam; Tuyển futsal nam; U17 nữ Việt Nam; U20 nữ Việt Nam; Đội tuyển nữ quốc gia; Đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Kết quả trên còn cho thấy sự ổn định của bóng đá Việt Nam đang được dàn đều ở các giải đấu, như là bệ phóng vững vàng, không đặt trọng tâm vào phần ngọn qua chiến dịch nhập tịch ồ ạt như Indonesia hay Malaysia đã và đang vận hành.

Đây là kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam. Đáng nói hơn nữa, trên khắp bình diện châu Á, chỉ có Nhật Bản là nền bóng đá từng thực hiện được thành tích ấn tượng này. Còn ở vòng loại U17 châu Á 2026 vừa qua, Việt Nam cùng với 3 đại diện khác của Đông Nam Á giành vé tham dự VCK là Thái Lan, Myanmar và Indonesia.

Vòng loại U17 châu Á 2026 vừa qua cũng là giải đấu cuối cùng trong năm 2025 thuộc vòng loại châu lục. Tất cả cùng hướng đến đấu trường SEA Games 33, nơi mà các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á chuẩn bị tranh tài. Vào tháng 1-2026, sân chơi châu Á sẽ được khởi động qua các VCK U23 châu Á và VCK futsal châu Á 2026.

LÊ ANH

