Bóng đá Hàn Quốc và "cơn địa chấn" World Cup 2026

Việc đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 không chỉ là một cú sốc về mặt thể thao, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, phơi bày những lỗ hổng trong quản lý và sự trì trệ của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Kết cục bi thảm của một "thế hệ vàng"

Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với sự kỳ vọng cực lớn khi sở hữu đội hình được đánh giá là "thế hệ vàng" với những ngôi sao như Son Heung-min và một Lee Kang-in đang ở độ chín sự nghiệp. Rơi vào bảng A, vốn được coi là bảng đấu "dễ thở" nhất trong lịch sử tham dự World Cup của nước này, mục tiêu lọt vào vòng 16 đội dường như nằm trong tầm tay.

Thế nhưng, thực tế lại là một cơn ác mộng. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước CH Czech, Hàn Quốc để thua Mexico và cuối cùng là thất bại bạc nhược 0-1 trước Nam Phi – trận đấu mà chỉ cần một kết quả hòa là họ đã có thể đi tiếp. Cựu hậu vệ huyền thoại Lee Young-pyo đã không ngần ngại gọi đây là "trận đấu tệ nhất của bóng đá Hàn Quốc trong thế kỷ 21", một trận đấu không cấu trúc, không mục tiêu và không thể giải thích nổi. Hy vọng mong manh cuối cùng chính thức bị dập tắt vào ngày thứ Bảy (giờ địa phương) khi kết quả các bảng đấu khác khiến Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ 10 trong nhóm các đội đứng thứ ba, chính thức xách vali về nước.

Hình ảnh ám ảnh nhất của giải đấu có lẽ là thủ quân Son Heung-min ngồi lặng lẽ trên băng ghế dự bị trong hiệp một trận gặp Nam Phi. Ở tuổi 33, trong kỳ World Cup thứ tư và có thể là cuối cùng của mình, siêu sao đang thi đấu tại Mỹ đã không thể ghi nổi một bàn thắng nào.

Sự sa sút của Son là một phần, nhưng cách sử dụng nhân sự của HLV Hong Myung-bo mới là tâm điểm của sự chỉ trích. Việc để Son dự bị trong trận cầu sinh tử với lý do "giữ sức cho hiệp hai" đã phản tác dụng hoàn toàn khi đội bóng không thể xuyên phá hàng thủ đối phương. Một "thế hệ vàng" đã bị lãng phí trong một hệ thống vận hành lỗi thời.

Bão tố từ bên trong

Dư luận Hàn Quốc càng thêm sục sôi khi một đoạn video rò rỉ về cuộc họp chiến thuật của đội tuyển trước giải đấu được lan truyền. Thay vì những chỉ dẫn chuyên môn cụ thể, HLV Hong Myung-bo chỉ đưa ra một từ duy nhất trên màn hình: "FIGHT" (Chiến đấu). Sự thiếu hụt về mặt chiến thuật và việc quá chú trọng vào tinh thần trừu tượng đã khiến người hâm mộ và các chuyên gia mất niềm tin.

Nhà phân tích Ahn Min-ho gọi đây là "kỳ World Cup kỳ quái nhất" mà bóng đá xứ Kim chi từng trải qua, bắt đầu từ quá trình bổ nhiệm đầy tranh cãi của HLV Hong cho đến sự sụp đổ cuối cùng trên sân cỏ.

Thất bại này không dừng lại ở ranh giới sân cỏ mà đã lan rộng sang chính trường. Cả đảng cầm quyền và đảng đối lập tại Hàn Quốc đều đồng loạt lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra quốc hội đối với KFA. Tổng thống Lee Jae-myung đã trực tiếp chỉ trích KFA, cho rằng thất bại này là hệ quả tất yếu của việc quản lý yếu kém và các quyết định nhân sự đặt lợi ích nhóm và quan hệ cá nhân lên trên năng lực chuyên môn.

Trọng tâm của sự phẫn nộ là quy trình tuyển chọn HLV Hong Myung-bo vào tháng 7- 2024, vốn bị chỉ trích là thiếu công bằng và không minh bạch. Nghị sĩ Kim Seung-su cho biết ông đã từng cảnh báo về vấn đề này từ năm 2024 nhưng KFA đã phớt lờ.

KFA từ lâu đã bị chỉ trích là một tổ chức "độc quyền", thiếu minh bạch và có dấu hiệu tham nhũng. Các cuộc kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc sử dụng ngân sách công và chi trả bất hợp lý cho các thành viên hội đồng quản trị. Nghị sĩ Song Young-gil thậm chí còn gọi KFA là "kẻ thù lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc".

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Hàn Quốc trở về nước mà không có bất kỳ buổi lễ đón tiếp chính thức nào tại sân bay – một minh chứng cho sự thất vọng cùng cực của công chúng. Huyền thoại Park Ji-sung chua xót nhận định: "Đã đến lúc phải nhìn lại lý do tại sao chúng ta kết thúc ở đây. Từ bây giờ, đã đến lúc phải tiến về phía trước cho một tương lai khác".

Bóng đá Hàn Quốc hiện đang đứng trước hai con đường: Hoặc là một cuộc "tái cấu trúc" triệt để từ bộ máy lãnh đạo KFA, hoặc sẽ tiếp tục lún sâu vào sự suy thoái dù vẫn sở hữu những cá nhân xuất chúng. Bài học từ World Cup 2026 cho thấy, tinh thần "chiến đấu" là cần thiết, nhưng nếu không có một hệ thống quản trị minh bạch và chiến thuật hiện đại, niềm tự hào của bóng đá châu Á sẽ chỉ còn là hào quang quá khứ.

LONG KHANG