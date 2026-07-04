Bóng đá châu Á sớm kết thúc hành trình tại World Cup 2026

Hành trình của các đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại World Cup 2026 đã khép lại sau khi Australia thất bại trước Ai Cập thuộc vòng 1/16.

Các cầu thủ Nhật Bản thất vọng khi dừng bước sau vòng 16 đội tại World Cup 2026. ẢNH: VTV

World Cup 2026 là kỳ giải đầu tiên mở rộng quy mô, tạo điều kiện để AFC có tới 9 đại diện tham dự gồm Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Jordan, Uzbekistan, Qatar và Iraq. Tuy nhiên, màn trình diễn của các đại diện AFC không đáp ứng được kỳ vọng khi có tới 7 đội dừng bước ngay từ vòng bảng.

Chỉ Nhật Bản và Australia giành quyền vào vòng 1/16. Dẫu vậy, ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Nhật Bản trở thành đội châu Á tiếp theo chia tay sau thất bại 1-2 trước Brazil. Thầy trò Moriyasu Hajime đã về nước hôm 2-7. Đến rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), Australia cũng không thể kéo dài hành trình của AFC khi để thua Ai Cập trên chấm luân lưu sau khi 2 đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Dù sở hữu số lượng đại diện đông kỷ lục, nhưng bóng đá châu Á vẫn chưa tạo được bước đột phá về thành tích khi không có đội tuyển nào góp ở vòng tứ kết. Trong khi đó, các đại diện đến từ châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ đều có đại diện đi tiếp.

Có lẽ, Australia mang đến sự tiếc nuối lớn nhất. Đại diện xứ chuột túi nhập cuộc đầy tự tin ở vòng 1/16, và suýt mở tỷ số ngay phút thứ 5 khi Cristian Volpato đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, Ai Cập mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 13, Karim Hafez căng ngang thuận lợi để Emam Ashour băng vào dứt điểm cận thành, đưa đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Ai Cập kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội, liên tục gây sức ép khiến Australia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Bước sang hiệp 2, Australia đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ nhờ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Mohamed Hany sau một pha đá phạt. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút cũng như 2 hiệp phụ.

Trên chấm luân lưu, Australia đánh mất lợi thế ngay lượt sút đầu tiên khi Harry Souttar không thắng được thủ môn đối phương. Mohamed Salah sau đó thực hiện thành công cú đá panenka đầy tự tin, tạo lợi thế tâm lý cho Ai Cập. Lucas Herrington tiếp tục sút hỏng, trước khi Hossam Abdelmaguid thực hiện thành công lượt đá quyết định, đưa Ai Cập vào tứ kết.

Chiến thắng này giúp Ai Cập lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup, thành tích tốt nhất của đội tuyển kể từ lần đầu tham dự giải đấu năm 1934.

HỮU THÀNH