Bóng đá Anh chiếm ưu thế ở Champions League

Trước khi mùa giải Champions League 2025-2026 khởi tranh, không khí bóng đá châu Âu trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi một chủ đề có thể định hình tương lai giải đấu danh giá này: việc đưa các trận đấu nội địa ra tổ chức ở nước ngoài. Ý tưởng táo bạo này đến từ đại diện La Liga (Tây Ban Nha), với đề xuất: Serie A (Italy) có thể thi đấu tại… Australia, La Liga “xuất khẩu” sang Mỹ, còn Bundesliga (Đức) thì sang… Trung Quốc.

Tuy nhiên, UEFA đã thẳng thừng từ chối, khiến kế hoạch phải tạm gác lại để tiếp tục thảo luận. Chủ tịch La Liga Javier Tebas không giấu nổi thất vọng, khi ông dẫn chứng bằng sự áp đảo của Premier League: riêng Champions League mùa này có tới 6 đội bóng Anh góp mặt, vừa thể hiện sức mạnh vượt trội, vừa “hốt bạc” ở sân chơi ngoài nước Anh.

Mùa giải năm nay ghi dấu một kỷ lục: bóng đá Anh có tổng cộng 9 đại diện dự cúp châu Âu. Trong đó, 6 đội dự Champions League (Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Tottenham) và 3 đội dự các sân chơi khác (Aston Villa, Crystal Palace ở Europa League; Nottingham Forest ở Conference League). Chưa từng có quốc gia nào đạt con số này. Riêng ở Champions League, 6 suất của bóng đá Anh đã chiếm gần 20% trong tổng số 36 đội. Sự áp đảo ấy làm dấy lên câu hỏi lớn về tính cân bằng của bóng đá châu Âu.

Không chỉ vượt trội về số lượng, Premier League còn thống trị về tiềm lực tài chính. Doanh thu truyền hình vượt xa các giải khác, với hơn 1 tỷ bảng Anh mỗi năm. Các CLB chi tới 2,5 tỷ bảng cho lương và gần 3 tỷ bảng cho chuyển nhượng chỉ trong mùa hè vừa qua. Kết quả là ngay cả những đội suýt rớt hạng mùa trước như Tottenham hay Man United vẫn có thể lọt vào chung kết Europa League, qua đó mang thêm suất dự Champions League cho bóng đá Anh. Hệ số UEFA của Premier League nhờ vậy tăng vọt, bảo đảm thêm một suất “thưởng” đặc biệt.

Nhưng sự vượt trội này liệu có bền vững? Từ mùa 2020-2021 đến nay, dù Premier League bứt phá mạnh nhờ “núi tiền”, bóng đá Anh mới chỉ sản sinh ra 2 nhà vô địch châu Âu Man City và Liverpool. Nghĩa là giàu có không đồng nghĩa với thống trị tuyệt đối về chuyên môn. Tuy nhiên, với 6 đội cùng góp mặt, xác suất để ít nhất một hoặc hai đội bóng Anh tiến sâu là rất cao. Song, sự cạnh tranh khốc liệt tại Premier League cũng khiến các CLB tiêu hao thể lực, bước vào vòng knock-out trong tình trạng căng thẳng hơn so với đối thủ ở những giải đấu ít khắc nghiệt hơn.

Trong khi đó, các giải đấu khác buộc phải tìm cách thích nghi. La Liga không thể chỉ trông chờ mãi vào Real Madrid hay Barcelona. Các CLB nhỏ hơn phải sáng tạo, tìm hướng đi mới, như ý tưởng “xuất khẩu” trận đấu ra nước ngoài để gia tăng doanh thu. Thế nhưng, ngay cả những nỗ lực này cũng nhanh chóng bị Premier League “hấp thụ”.

Vậy tương lai của Champions League sẽ ra sao? Khi 6 đội bóng Anh cùng góp mặt, giải đấu dường như đang tiệm cận với một phiên bản “Super League”, thứ mà UEFA từng nỗ lực xóa bỏ. Nếu không có những điều chỉnh mạnh mẽ về cơ chế phân bổ, bản quyền và lợi ích, khoảng cách giữa Premier League và phần còn lại của châu Âu sẽ ngày càng nới rộng, biến Champions League thành “sân khấu phụ” cho sức mạnh của bóng đá Anh.

