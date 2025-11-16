Bóng chuyền nam Philippines bắt tay chuẩn bị cho SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines bắt đầu những bước chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 vào tháng 12 này, với chuyến tập huấn chuyên sâu kéo dài 2 tuần tại Đài Loan.

Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tự tin sau hành trình lịch sử tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới hồi tháng 9.

Đội tuyển quốc gia Philippines gồm 15 thành viên đã đến trại huấn luyện tại Cao Hùng vào Chủ nhật, tập hợp lại dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Italy, Angiolino Frigoni để hướng tới mục tiêu giành huy chương tại Thái Lan. Các tay đập Philippines dự kiến có 6 trận giao hữu với các đội tuyển mạnh của Đài Loan, cũng đánh dấu sự hội ngộ của đội sau hành trình lịch sử tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới trên sân nhà vào tháng 9, nơi Philippines đứng thứ 19/32 quốc gia.

Philippines quyết tâm tiếp tục đà tiến triển đó sau khi đội tuyển giành được sự tôn trọng trên toàn thế giới với chiến thắng đột phá trước nhà vô địch châu Phi, Ai Cập hay như đã đẩy đội tuyển hàng đầu châu Á, Iran vào trận đấu năm ván đầy kịch tính, suýt chút nữa đã giành được một suất vào vòng 16 đội. Sau khi chứng minh cho thế giới thấy họ xứng đáng, các ngôi sao như Marck Espejo, Owa Retamar, Leo Ordiales, Josh Ybanez, Kim Malabunga, Peng Taguibolos, Louie Ramirez, Lloyd Josafat, Buds Buddin, Vince Lorenzo, Eco Adajar và Jade Disquitado đặt mục tiêu mang về huy chương SEA Games.

“Tôi rất vui mừng khi tất cả chúng tôi lại được đoàn tụ”, Espejo nói. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho SEA Games. Chúng tôi thực sự cần phải tập luyện cùng nhau vì chúng tôi cũng vừa trải qua một kỳ nghỉ dài”. Vắng mặt quan trọng duy nhất là ngôi sao Bryan Bagunas khi anh vẫn ở lại Nhật Bản cùng Osaka Bluteon trong lúc giải SV.League đang diễn ra.

Lần gần nhất Philippines lên bục nhận huy chương là tại SEA Games là vào năm 2019, khi quốc gia này đăng cai kỳ đại hội lần thứ 30 và đội tuyển nam đã giành huy chương bạc sau trận chung kết với Indonesia. Philippines đứng thứ 5 tại cả 2 kỳ SEA Games gần nhất ở Việt Nam và Campuchia. Tại SEA Games 33 tại Thái Lan, Philippines xếp chung bảng với nhà vô địch 3 lần liên tiếp Indonesia, đội tuyển đang lên Campuchia - đội đã lọt vào chung kết năm 2023 và giành huy chương đồng năm 2022, và Myanmar. Bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Lào.

HUY KHÔI