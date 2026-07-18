Bốn cặp tứ kết U21 quốc gia 2026

Chiều 17-7, vòng bảng thuộc vòng chung kết U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 chính thức khép lại sau 2 trận cuối của bảng C, qua đó xác định đủ 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết.

PVF đoạt vé vào tứ kết U23 quốc gia 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa PVF và CAHN. Chỉ cần một kết quả hòa để giữ ngôi đầu bảng C, PVF nhập cuộc chủ động nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Hai đội thi đấu thận trọng, không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi PVF vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu những pha xử lý quyết định trước khung thành. CAHN duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và bảo toàn tỷ số 0-0 đến hết trận. Kết quả này giúp PVF kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng C, còn CAHN giành vé đi tiếp với tư cách 1 trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại, Đồng Nai tạo nên bất ngờ khi đánh bại Đà Nẵng 2-0. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Tuấn Sang mở tỷ số ở phút 53 trước khi Minh Toàn nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền chỉ 7 phút sau đó. Dù vậy, chiến thắng này không đủ giúp Đồng Nai lật ngược tình thế khi đội bóng chỉ có 3 điểm và xếp cuối bảng C. Đà Nẵng vẫn đoạt vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Sau khi vòng bảng khép lại, tám đội góp mặt ở vòng tứ kết gồm Hà Nội FC và PVF-CAND (bảng A), Thể Công Viettel và SLNA (bảng B), PVF và Đà Nẵng (bảng C), cùng HAGL và CAHN là 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

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HỮU THÀNH