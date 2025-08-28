Bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn: Các “đại gia” đều khởi đầu nhẹ nhàng

Phần thưởng cho Grimsby Town sau khi loại Man.United tại Cúp Liên đoàn là chuyến làm khách đến sân CLB đang gặp khủng hoảng khác là Sheffield Wednesday tại vòng 3. Đây cũng là thời điểm các đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng Anh nhập cuộc, và họ đều nhận được những lá thăm khá nhẹ nhàng.

Grimsby Town sau khi loại Man.United sẽ làm khách đến sân Sheffield Wednesday tại vòng 3 tại Cúp Liên đoàn.

Grimsby Town, hiện đang xếp thứ tư tại League Two (tương đương hạng tư nước Anh), đã giành chiến thắng 12-11 trên chấm phạt đền tại sân vận động Blundell Park có sức chứa 9.000 chỗ ngồi ở bờ biển phía đông nước Anh, bất chấp lãng phí lợi thế hai bàn dẫn trước để Man.United gỡ hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Các cổ động viên cuồng nhiệt của Grimsby đã tràn xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ. “Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác sẽ sống mãi mãi,” Charles Vernam của Grimsby chia sẻ.

Phần thưởng cho Grimsby sau khi tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu là lá thăm thuận lợi khác, gặp đội bóng đang khủng hoảng Sheffield Wednesday. Dù là đại diện Championship và cũng vừa gây sốc khi đánh bại Leeds United trên chấm luân lưu, nhưng Sheffield đang rất bất ổn khi người hâm mộ đang tẩy chay các trận đấu để phản đối chủ sở hữu người Thái Lan.

Ở các cặp đấu khác. Nhà đương kim vô địch Newcastle sẽ khởi đầu thuận lợi với trận đấu trên sân nhà tiếp đón đối thủ từ Championship là Bradford. Á quân Liverpool cũng chỉ tiếp đón Southampton, còn các đội bóng lớn Arsenal, Chelsea, Tottenham và Man.City cũng chỉ gặp các đối thủ hạng ba. Pháo thủ sẽ làm khách tại Port Vale. Đội bóng của Enzo Maresca sẽ đến làm khách tại Lincoln. Spurs sẽ tiếp đón Doncaster. Trong khi Man.City bắt đầu hành trình giành Cúp Liên đoàn Anh lần đầu tiên kể từ năm 2021 bằng chuyến hành quân dọc theo đường cao tốc M62 để gặp Huddersfield.

Sẽ có những trận đấu toàn Ngoại hạng Anh khi Brentford tiếp đón Aston Villa, đội đã gặp nhau vào cuối tuần tại giải đấu, và Wolves tiếp đón Everton.

Nottingham Forest sẽ làm khách trên sân của Swansea, đội đang chơi ở Championship. Trong khi Crystal Palace tiếp đón Millwall, tái hiện trận đấu căng thẳng ở FA Cup mùa trước, trận đấu mà Jean-Philippe Mateta bị chấn thương đầu nghiêm trọng. Burnley tiếp đón Cardiff. Brighton làm khách tại League One, Barnsley. Fulham tiếp đón Cambridge. Wrexham chào đón Reading và Wigan sẽ đối đầu Wycombe.

Các trận đấu sẽ diễn ra vào các tuần bắt đầu từ ngày 15 và 22-9.

PHI SƠN